Szivárványos zászlók lephetik el a Pentagon bázisait?

A felülvizsgálatra pont júniusban kerül sor, amikor szeret a világban a Pride felvonulásokat tartanak. Ha változtatnak a jelenlegi politikán, az lehetővé teheti a szivárványos Pride-zászló kitűzését a Pentagon különböző bázisain.

Egyelőre még semmi sem dőlt el, az ügyben még nem született döntés, mivel bármilyen változtatás azt eredményezheti, hogy a katonai létesítményeken zászlók és szimbólumok tömkelege jelenik meg – olvasható a CNN cikkében.

– mondta egy magas rangú tisztviselő az esetleges változtatásokról. A megbeszélésekben Lloyd Austin védelmi miniszter jogi munkatársai is részt vesznek – tette hozzá.

A jelenlegi irányelv amelyet tavaly júliusban vezetett be Mark Esper, a Trump által kinevezett korábbi védelmi miniszter, része volt annak a törekvésnek, amely arra irányult, hogy a tavaly nyári faji feszültségek közepette betiltsák a konföderációs zászló és más potenciális gyűlöletszimbólumok megjelenését a bázisokon.

ahogyan azt az amerikai külügyminisztérium is tette áprilisban. Antony Blinken külügyminiszter ugyanis engedélyt adott az amerikai diplomáciai kirendeltségek számára, hogy a szivárványzászlót ugyanazon a zászlórúdon lobogtassák, mint az amerikai zászlót.

A CNN cikkéből az viszont nem derül ki világosan, hogy a Pentagon által végzett felülvizsgálat foglalkozna-e a Black Lives Matters zászlók nyilvános kitűzésnek engedélyezéséről.

Kamala Harris, az Amerikai Egyesült Államok alelnök úgy tűnik nem érti pontosan egyik nemzeti ünnepük, a Memorial Day lényegét. Ez egy hétvégi Twitter bejegyzéséből derül ki, amelyben azt üzente az amerikaiaknak, élvezzék a hosszú hétvégét. A bejegyzésével az a probléma, hogy Memorial Day-en azaz, a megemlékezés napján az Amerikai Egyesült Államok szolgálatában elhunyt katonákra emlékeznek meg. Nem meglepő tehát, hogy Kamala Harris tweetje sok emberben felháborodást váltott ki – olvasható a Must Read Alaska hírportálon.

Nemcsak Kamala Harris, hanem Joe Biden amerikai elnök is hasonló hangvételű tweetet osztott meg a közösségi médiafelületen. „Maradjatok lazák ezen a hétvégén, emberek" – írta az elnök egy fotó mellé, amelyen éppen fagylaltot eszik.

A bejegyzését azóta Kamala Harris és Joe Biden is eltávolította. Helyette olyan bejegyzéseket tettek közzé, amelyeken az elhunyt katonákról emlékeznek meg.

On Memorial Day, we honor and reflect upon the courage, integrity, and selfless dedication of the members of our Armed Forces who have made the greatest sacrifice in service to our nation. pic.twitter.com/wRq9hJSxoC

— President Biden (@POTUS) May 31, 2021