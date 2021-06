A világ legősibb katonai emlékművét fedezhették fel

Megosztás Tweet



Közel négyezer éves emlékművet találtak a régészek a szíriai Banat-Bazi helyén. Az emlékmű nagyban hasonlít az ókori egyiptomi Dzsószer fáraó lépcsős piramisára, ami a szakkarai nekropolisz leglátványosabb építménye.

Egy friss tanulmány szerint a legalább harminc harcos maradványait őrző halom lehet a legősibb háborús emlékmű – írja a Live Science cikkében.

A kutatók megállapították, hogy a nyughelyen ellenséges harcosok holttestét is elhelyezhették az egykori Tell Banat lakói. Anne Porter, a Torontói Egyetem munkatársa szerint

a felfedezés azt igazolja, hogy az ősi emberek is tisztelték a csatában elesetteket.

Hozzátette, azt nem tudni, hogy ki nyerte meg az összecsapást, az viszont kiderült, hogy Tell Banat lakói utóbb összeszedték a holttesteket, és emlékművet állítottak a hősöknek.

A tudósok szerint az ősi mezopotámiai szövegek is utalnak egy háborús emlékműre a helyszínen, ahol a korabeli kultúra tagjai az ellenségük holttesteit halmozták tömegesen egymásra.

Porter és kollégái már 1988 és 1999 között feltárták a halmot, akkor azonban nem értették meg teljesen a funkcióját.

Azóta a kutatók alaposan megvizsgálták a leleteket és arra jutottak, hogy a halom valószínűleg egy háborús emlékmű volt, méghozzá az eddigi legősibb.

Az ásatások során az is világossá vált, hogy az elhunyt harcosok temetésénél odafigyeltek a rituális környezetre; az elhunytak mellé gondosan elhelyezték a katonai felszerelésüket is. Ugyanakkor a holttestek elhelyezése az egyes személyek katonai funkciójáról is árulkodik.

A csontok nagy része töredékes és szórványos, a jól vizsgálható maradványok többnyire férfiaktól, illetve legalább nyolc-tíz éves fiúktól származnak. A régészek úgy vélik, hogy a testeket kiáshatták, és jóval a csata után helyezték az emlékműbe.

A címlapfotó illusztráció.