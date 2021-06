Szoboszlai nélkül, de bizakodóan vág neki a magyar válogatott az Eb-nek

Megosztás Tweet



Eldőlt, ki az a 26 játékos, aki pályára léphet majd a tíz nap múlva kezdődő labdarúgó Európa-bajnokságon, és biztossá vált, hogy Szoboszlai Dominik nem lesz a keret tagja – hangzott el az M1 Híradójában. Marco Rossi szövetségi kapitány a keddi kerethirdetésen elmondta: a 21 éves középpályás nincs olyan fizikai állapotban, hogy akár csak kis ideig is játsszon.

A kapusok közül Tóth Balázs került ki a keretből. Dibusz Dénes és Gulácsi Péter mellett viszont ott van az a Bogdán Ádám, aki legutóbb 2016-ban lépett pályára a nemzeti együttesben.

A hátvédeknél már korábban eldőlt, hogy sérülés miatt Hangya Szilveszter nem lesz ott az Eb-n, a mai keretszűkítésen pedig az is kiderült, hogy Spandler Csaba sem szerepel majd a kontinenstornán. Bolla Bendegúz viszont igen, így ő első válogatott mérkőzését akár az Eb-n is lejátszhatja.

Azt már előre lehetett tudni, hogy amikor a középpályásokhoz érünk, a sérült Szoboszlai Dominik neve nem szerepel a 26-os keretben.

A 20 éves játékos télen igazolt a Salzburgtól a Lipcséhez, ahol azonban egy makacs sérülés miatt egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára. Mellette – ahogy az már néhány hete ismert – Kalmár Zsolt sem játszhat, több alapemberéről le kell tehát mondania Marco Rossinak.



A támadók között szerepel az NB 1 gólkirálya, Hahn János is, aki 22 találattal zárta a szezont. Mellette több nemzetközi rutinnal rendelkező játékost is találunk. Marco Rossit a legtöbben Szoboszlairól faggatták a mai sajtótájékoztatón.

„Nem bánt kegyesen velünk a sors, ugyanis korábban elvesztettük Kalmár Zsoltot és most vált biztossá, hogy Szoboszlai Dominikra sem számíthatunk. Természetesen számoltam ezzel a lehetőséggel is, de az utolsó pillanatokig reménykedtem, hogy jöhet velünk az Európa-bajnokságra. Ugyanakkor már abban a pillanatban mikor megérkezett az összetartásra látszott, hogy nincs megfelelő állapotban, ezt pedig a tesztek és az orvosi mérések be is bizonyították. Nagy felelőtlenség lett volna ilyen állapotban is beválogatni a végleges keretbe” – mondta a szövetségi kapitány.

„Dominik nyilván a legnagyobb tehetség ezt kertelés nélkül kimondhatom, és számomra egyenesen fájdalmas, hogy nem játszhat az Eb-mérkőzéseken”

– fogalmazott a sajtótájékoztatón.

Rossi elmondta, hogy Szoboszlai nincs olyan állapotban, hogy akár csak egészen kis ideig is játszhasson.

„Amikor megérkezett, már pár edzés után látszott, hogy fizikálisan még nincsen rendben. Ha ilyen állapotban meghívtam volna a válogatott szűk keretébe akkor veszélybe sodortam volna az egész pályafutását és ezt nem engedhettem meg magamnak sem mint szövetségi kapitány, sem mint ember“ –tette hozzá a szövetségi kapitány.

Címlapfotón: Marco Rossi (forrás: MLSZ)