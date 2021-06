A szivárványcsaládokat támogató újabb mesekönyv jelent meg

Micsoda Család! címmel jelent meg az újabb, szivárványcsaládokat támogató mesekönyv. Nacsa Lőrinc, a KDNP szóvivője szerint Nyugat-Európában már a gyermekeket is be akarják vonni a különböző szexuális irányzatok propagandáiba, de ezek hálószobába, nem pedig gyerekszobába való kérdések. A könyv megjelenését övező kampányban több magyar író, költő, meseíró és műfordító is részt vett.