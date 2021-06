A franciák 70 százaléka elutasítja további migránsok érkezését

Megosztás Tweet



A francia lakosság többsége úgy gondolja, hogy már túl sok illegális bevándorló érkezett az országba. Az elutasítás egyik fő oka pedig a terrortámadástól való félelem. Franciaországban az elmúlt években több terrortámadást is végrehajtottak olyan dzsihadisták, akik menekültként érkeztek az országba.

A franciák több mint 70 százaléka elutasítja a további migránsok érkezését – derült ki egy kutatásból.

A több dzsihadista támadás ellenére viszont a francia titkosszolgálatot hiba lenne dilettantizmussal vádolni, mivel nagy múltja van a szervezetnek a különböző bevándorlási hátterű csoportok megfigyelésében – mondta Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet elemzője az M1 Ma reggel című műsorában.

Van azonban egy probléma, amivel

még a titkosszolgálatok sem tudnak mit kezdeni, az egyéni radikalizálódással. Ebben az esetben az egyének a saját mentális problémájukat, vélt vagy valós sérelmeiket iszlamizálják,

és építenek köré egy ideológiai környezetet – tette hozzá. Ezek pedig annyira egyediek, annyira eltérők lehetnek, hogy a titkosszolgálatoknak nincs kapacitásuk, lehetőségük az összesre figyelni.

Franciaországban azonban komoly problémát jelentenek azok a külvárosi részek, ahol bevándorló hátterű generációk sora nőtt fel, és ott lényegében belső hibrid szubkultúrákat alakítottak ki. Azonban ezek között a zónák között is van különbség, van, ahol sokkal békésebb körülmények uralkodnak, de ahogy a híradásokból is tudjuk, vannak olyan kerületek is, ahová még a rendőrség sem mer behatolni – emelte ki.



Látható, hogy a francia társadalom, mint ahogy az európai társadalom nagy része, elkezdett polarizálódni. A francia társadalmat három nagy kategóriára lehet osztani, a városi elitre, a vidékiekre és az úgynevezett no-go zónák lakóira. A legfontosabb probléma pedig, hogy ezek a csoportok szinte teljesen elszigetelődnek egymástól, és egyáltalán nem beszélnek, nem lépnek interakcióba egymással.

Franciaországban a lakosság bizalma tovább erősödött a hadseregben az elmúlt években, az állami szervek közül a hadseregben bíznak leginkább.

Egy friss felmérés szerint pedig az is kiderült, hogy a francia társadalom értékeiben elkezdett jobbra tolódni – zárta gondolatait az elemző.

