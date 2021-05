Elbocsátották a rendőrt, mert LeBron Jamest kritizálta

Újabb áldozata van az Egyesült Államokban a cancel culture-nak. A kifejezés azt a jelenséget írja le, amikor egy társadalmi vagy szakmai közösség megpróbál elhallgattatni, kiközösíteni és mások számára is vállalhatatlanná tenni valakit „megkérdőjelezhető” vagy bántó kijelentése, tette miatt.

A jelenség legújabb áldozata Nate Silvester, egy idahói rendvédelmi tiszt, akit csütörtökön elbocsátottak azok után, hogy korábban már kényszerszabadságra küldték az NBA sztárját, LeBron Jamest kritizáló TikTok-videója miatt – olvasható a Fox News cikkében.

Idaho vezetése azzal indokolta a döntést, hogy a rendőr nem tartotta be a testület egyértelmű szabályzatát.

„A korábbi videóim közül, amelyeken

– mondta a rendőr.

Az említett videóban Nate Silvester a központtól kéri, hogy LeBron James azonnal hívja fel a telefonján. Közben szépen kérleli a képzeletbeli bűnözőt, hogy ne késelje meg áldozatát, majd csörög a telefon, és lezajlik a szintén képzeletbeli telefonbeszélgetés, amelyben a rendőrtiszt tanácsot kér az NBA sztárjától, LeBron Jamestől, hogy mit kéne tennie, mert egy esethez riasztották, ahol egy férfi egy másik férfit próbál megkéselni.

A beszélgetésből kiderül, hogy a LeBron Jamest nem érdekli, ha egy fekete bőrű egy másik fekete bőrű embert próbál megölni. Ha viszont egy fehér rendőr egy fekete személyt lő le, hogy megmentsen egy másik fekete személyt, az már elítélendő.

Nate Silvester a képzeletbeli telefonbeszélgetés végén így fogalmaz: „Szerintem ennek nem túl sok értelme van, de király vagy kosárlabdában, szóval hiszek neked.”

A videó azzal zárul, hogy a rendőr elnézést kér a dulakodó férfiaktól. „Sajnálom srácok, de magatokra maradtatok” – mondja, majd elhajt.

A rendőr a képzeletbeli telefonbeszélgetéssel LeBron James egy korábbi Twitter-bejegyzésére reagált, amelyben arról a rendőrről tett közzé fényképet „te leszel a következő” aláírással, aki Columbus városában lelőtt egy 16 éves, késsel támadó fekete lányt. Ma’Khia Bryant négy lövést kapott, a kórházban már nem tudták megmenteni az életét.

"YOU'RE NEXT"

This post by @KingJames could be read as an incitement to violence against a @ColumbusPolice officer who responded to the attempted stabbing attack by #MakhiaBryant. LeBron James has deleted the tweet. Here is an archive: https://t.co/6Dn4LnS22M #BLM pic.twitter.com/epH7EQFjuf

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 21, 2021