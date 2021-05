Angolosan távozna 1,4 millió dolláros kéglijével a BLM-társalapító

Megosztás Tweet



Patrisse Cullors, A Black Lives Matter társalapítója lemond az alapítványi szerepeiről. Saját állítása szerint második könyvére akar fókuszálni, a múlt hónapban azonban nyilvánosságra került, hogy négy ingatlan is a birtokában van, amik közül az egyik egy 388 millió forintos luxusotthon Los Angelesben. Nem csupán a szervezet kritikusai, de az őket támogató aktivisták is vizsgálatot követelnek az ügyben, hogy Cullors a saját meggazdagodására felhasználta-e az alapítvány által kapott adományokat.

„Patrisse Cullors, a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) mozgalom társalapítója lemond vezetői szerepéről” – írta a BBC.

Saját állítása szerint azért mond le, hogy második könyvére fókuszálhasson, amivel kapcsolatban a Warner Brothers céggel is aláírt egy szerződést.

Azonban a 37 éves marxista aktivista anyagi helyzetét vizsgálni kezdték a múlt hónapban, miután nyilvánosságra került, hogy négy ingatlan is van a birtokában. A New York Post múlt hónapban jelentette, hogy 1,4 millió dollárért, azaz körülbelül 388 millió forintért vett luxusotthont Malibu közelében, a Topanga Canyonban, de további három ingatlant is birtokol, amelyek között egy az igényeik szerint alakított farm is található Georgiában.

„A Facebook letiltotta, hogy a felhasználók megoszthassák a történetet személyiségi jogi okokra hivatkozva, és egy fekete újságíró azt nyilatkozta, hogy a Twitter kizárta a fiókjából, miután megosztotta a cikket” – írta a BBC cikkében.

Az társalapító azt mondta, hogy egy éve tervben volt a lemondása, és nincs köze azokhoz az állításokhoz, miszerint visszaélt az alapítvány adományaival, és azokból fizette a tulajdonában lévő ingatlanokat.

A BLM alapítványa februárban azt jelentette, hogy 90 millió dollár, azaz több mint 26 milliárd forintnyi adományt szerzett a tavalyi év folyamán George Floyd halálát követően.

Nem csupán kritikusai, de néhány mellettük álló aktivista is nyomozást követel az ügyben, hogy felhasználta-e az alapítványnak adott adományokat a meggazdagodásához.

Áprilisban az alapítvány szerint Cullors 120 ezer dollárt kapott 2013 és 2019 között. Azt is mondták, hogy nonprofit szervezetként a szervezet pénzügyi forrásait nem adhatták és nem adták egyetlen dolgozójuk vagy önkéntesüknek sem azért, hogy tulajdont, ingatlant vásároljon belőle.

Mindeközben a szervezet által még sokat emlegetett Michael Brown és Breonna Taylor szülei beszámolók szerint azért panaszkodtak az alapítványra, mert semmit nem tettek, hogy segítsenek nekik.

Címlapfotón: Patrisse Cullors, a Black Lives Matter társalapítója (Fotó: Twitter)