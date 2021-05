Nem hajlandó tesztelni, megússza a kitoloncolást egy afgán erőszaktevő

A koronavírus-járvány miatt kialakult jogi kiskaput használnak ki kitoloncolásra váró menedékkérők Svédországban. Az északi államban ugyanis senkit sem kötelezhetnek arra, hogy elvégeztesse magán a Covid-tesztet. Csakhogy ennek hiányában senki sem léphet be Afganisztánba. Így az onnan származó menedékkérőket lehetetlenség kitoloncolni Svédországból.

A Daily Mail információi szerint a 21 éves afgán férfinak elég megtagadnia a koronavírustesztet – amely az Afganisztánba való belépés követelménye –, hogy Svédországban maradhasson. A helyi hatóságok ugyanis nem kötelezhetik a mintavételre.

így többségük az országban marad. Ezek között több fiatalkorúak ellen elkövetett szexuális bűncselekmény miatt elítélt személy is megtalálható.

A szóban forgó muszlim férfi társával még 2019 szeptemberében erőszakolt meg egy 14 éves lányt. Az áldozat nevelőotthonból szökött meg, és mivel a férfiak egyike ismerte, kapcsolatba lépett vele. A támadók egy lakásba invitálták, leitatták a lányt, aki elaludt, majd arra eszmélt, hogy nemi aktust létesítenek vele. Az eset után az áldozat visszatért a nevelőotthonba és jelentette a megrázó történetet.

A tettesek fiatalkorúak voltak, emiatt csak másfél év börtönre ítélték őket. Egyikük a büntetése letöltése után az országban töltött idő miatt Svédországban maradhatott, a másik férfi őrizetben maradt, deportálásra vár, de a jogi előny miatt a hatóságok nem tudnak tovább lépni.

A szexuális bántalmazó svéd nevelőanyja aggódik fia épsége miatt, úgy gondolja, fia semmit sem követett el: „Nem akar visszamenni Afganisztánba. Bajba kerül, ha visszatér. Mi vagyunk a családja, és azt akarjuk, hogy engedjék szabadon. Biztos vagyok benne, hogy ártatlan. Bűnözőként kezelik, pedig semmit sem tett.”

A nevelőanya elmondása szerint tisztában van a deportálás körüli kiskapuval:

A svéd határrendészet továbbra is értetlenül áll az eset előtt.

Ez a politika hibája. A kormány nem fogja fel, mekkora problémát okoz, ha ezek az emberek az országban maradnak – mondta a hatóság egyik embere. – Veszélyt jelentenek a közvetlen környezetre, közülük többen visszaeső bűnözők. Bízom benne, hogy a kormány rövid időn belül megoldást talál erre a súlyos problémára.

