Nem csillapodik a rasszista botrány: ezúttal a Manchester United játékosa volt a célpont

A 23 éves angol támadó a döntő után arról számolt be, hogy a közösségi oldalain több mint 70 embertől kapott rasszista sértést.

„Eddig 70 fajgyalázó, rasszista töltetű üzenet a közösségi oldalaimon. Azoknak, akik el akarják érni, hogy még rosszabbul érezzem magam, mint most, azoknak azt üzenem, sok sikert” – írta a fiatal labdarúgó Twitter-bejegyzésében.

At least 70 racial slurs on my social accounts counted so far. For those working to make me feel any worse than I already do, good luck trying 👍🏾

Az igazán aggasztó bejelentés viszont csak ezután érkezett:

„Amikor megláttam az egyik hozzászólóm profilját, teljesen felháborodtam.

Azért engedi ezt meg magának, mert tudja, hogy nem lesznek következményei.”

I’m more outraged that one of the abusers that left a mountain of monkey emojis in my DM is a maths teacher with an open profile. He teaches children!! And knows that he can freely racially abuse without consequence…

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) May 27, 2021