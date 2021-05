„Környezeti rasszizmus” – Szándékosan szennyezi a színes bőrűek levegőjét az Amazon a munkavállalói szerint

Megosztás Tweet



„Alkalmazottakként aggasztó számunkra, hogy az Amazon környezetszennyezése aránytalanul koncentrálódik a színes bőrű közösségekbe” – állítják közleményükben.

Az Amazon dolgozóinak százai gyakorolnak nyomást a cégre a környezetszennyezés megszüntetése érdekében. Több mint 600 munkavállaló írt alá azt a petíciót, amelyben azt kérték az techóriástól, hogy 2030-ig csökkentse nullára a szennyezés mértékét – főként a színes bőrűek lakta területeken. Arra is felszólították a vállalat vezetőségét, hogy helyezze előtérbe a nulla karbonkibocsátású technológiák bevezetését az Amazon szennyezése által leginkább sújtott közösségek közelében – számolt be róla a The Verge.

A petíciót azután indították el, hogy az Amazon elutasította a részvényesek egy csoportjának határozatát, amelyben arra kérték a vállalatot, hogy számoljon be környezetszennyezésének mértékéről a színes bőrűek lakta övezetben. A cég ezt azzal indokolta, hogy

a javaslat hasonló volt egy korábbihoz, amelyet a részvényesek tavaly már leszavaztak.

Az Amazon raktárai szép lassan elözönlötték a munkásközösségek lakóterületeit, amelyeket túlnyomórészt színes bőrűek laknak, állítják az aktivisták. Szerintük ezek a raktárak a dízelüzemű teherautókkal, vonatokkal és repülőgépekkel történő szállítmányozás miatt „környezetszennyezési mágnessé váltak”.

„Az Amazon anélkül tör be ezekre a területekre, hogy tájékoztatná a közösséget. Raktárakkal és teherautókkal jelennek meg, amelyek rontják az útjainkat, a levegőnket” – mondta Paola Dela Cruz-Perez, a nonprofit East Yard Communities for Environmental Justice ifjúsági szervezője a részvényesek tájékoztatóján.

„Az Amazon úgy terjesztette ki tevékenységét Los Angeles délkeleti részén, hogy pontosan értette a környezeti rasszizmus működését, és úgy döntött, hogy profitál ebből az elnyomásból”

– tette hozzá.

A petíciót szervező munkavállalók az Amazon Employees for Climate Justice környezetvédő szervezet tagjai.

„Alkalmazottakként aggasztó számunkra, hogy az Amazon környezetszennyezése aránytalanul koncentrálódik a színes bőrű közösségekbe. Büszkék akarunk lenni arra, hol dolgozunk. Kritikus szerepe van ebben annak, hogy ez egy olyan a vállalat legyen, amely megfelel a faji megkülönböztetés elutasítására vonatkozó állításainak, és működésével csökkenti a faji méltányosságot” – írták közleményükben.

