Meleg ábécé nélkül szörnyű felnőtté válna a gyerek?

Egy nő úgy gondolta, néhány hónapos kisbabájának már most különböző antirasszista és elfogadásra érzékenyítő könyveket kell vásárolnia, azokból tanítva őt, hogyha felnő, ne váljon „szörnyű” fehér férfivé. Az esetről és a könyvekről a nő közösségi média oldalára posztolt egy videót.

Egyre jobban begyűrűznek a különböző liberális ideológiák a gyereknevelésbe: az antirasszizmusról és gender-ideológiáról szóló gyerekkönyvek, dalok és mesék mind ezt a folyamatot erősítik.

Egy fehér nő arról számolt be a TikTok-on, hogy milyen elfogadásra nevelő könyveket vásárolt néhány hónapos kisbabájának - közölte a v4na.com

The framing of this, “I have a white male son and I need to teach him not to be awful which clearly he will be because he’s a white male,” seems just designed to mess up a kid. pic.twitter.com/AwKlUns8MY

— Thotton Mather (@ThottonMather) May 22, 2021

„Ahogy láthatjátok, a fiam egy fehér férfi. Szóval ezért itt van pár könyv, amit vettem, hogy megelőzzem, hogy ha felnő, akkor szörnyű legyen”

– fogalmaz a videó elején az anyuka, aki ezután bemutatja a könyveket, melyek legtöbbje az elfogadásra, és a nemek közti egyenlőségre nevel.

Ugyanakkor a videó megosztotta a kommentelőket, mert sokan úgy vélik, az anyuka eredendően rossznak tartja gyermekét, amiért ő egy „fehér férfi”. Többen megjegyezték, hogy minden gyereket meg kell tanítani az alapvető tiszteletre mások felé, függetlenül a bőrszínétől vagy a nemétől.

Mindez persze nem ismeretlen Magyarországon sem, Gyurcsány Ferenc párttársa, Niedermüller Péter Erzsébetváros DK-s polgármestere korábban egy tévéműsorban úgy fogalmazott: „Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket (ugye, fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én mik), akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből, mondom csöndesen nektek”.

Nem rég egy másik videó is felborzolta a kedélyeket. Egy kisfiú szülei ugyanis úgy döntöttek, hogy úgy tanítják meg a gyereknek az ábécét, hogy ahhoz segítségül hívják Matt Webb két éve megjelent könyvét, amelynek a címe The GayBCs, azaz Meleg ábécé. Ebben az egyes betűkhöz a genderideológiának megfelelő szavakat társítottak. Az azóta már eltávolított videón ezeket mondta fel kívülről a kisgyerek - olvasható a weboldalon.

A könyvben a B betű a biszexualitást jelöli, az E az egyenlőséget, a Q a queer létet, az L a leszbikusokat, és így tovább. A könyvet olvasó gyerekről szóló felvételen többen is felháborodtak, hiszen a kisfiú már egészen kicsi korában a genderideológiáról tanul így, amivel sokan nem értenek egyet, egyenesen agymosásnak tartják.

Szintén felháborodást váltott ki az emberekről az a videó, amelyen jóformán azt magyarázzák be a felnőttek a kisgyereknek, hogy ő transznemű.

A gyerek mellett valószínűleg az egyik szülője ül, aki bár nőnek néz ki, férfias hangon beszél, így a jelek szerint ő maga is transznemű lehet. A kislányt olyan alapok mentén nyilvánítják transznemű fiúnak a szülei, hogy inkább a fiús játékokat szereti.