Megint politizál a Forma–1-es világbajnok

„Mit jelent az igazságszolgáltatás egy kislánynak, aki elveszítette az apját? Vagy egy nőnek, aki elveszítette a partnerét? Egy férfinak, aki elveszítette a testvérét? Mit jelent az igazságszolgáltatás, ha ellopták egy ember életét semmi másért, mint a bőre színe miatt?” – írta Hamilton az Instagramon és a Twitteren.

A Mercedes világbajnoki címvédője George Floydra utalt, akinek halála nyomán létrejött a Black Lives Matter (A Fekete Életek Számítanak, BLM-) mozgalom. Floydot tavaly május 25-én Minneapolisban négy rendőr igazoltatás során a földre teperte, majd az egyikük a nyakára térdelt, ennek következtében a 46 éves afroamerikai férfi később, a kórházban meghalt.

Hamilton hozzátette: „Sohasem felejtünk. Továbbra is tesszük a dolgunkat. Hiszünk egy világban, amelyben a gyerekek, mint a George gyerekei, nem kell, hogy aggódjanak amiatt, vajon az apjuk hazamegy-e éjszaka.

A George Floyd megölésével vádolt rendőrt, Derek Chauvint április végén egy minneapolisi bíróság mindhárom vádpontban bűnösnek találta, és 30 év börtönbüntetésre ítélte. A férfi és ügyvédje fellebbezett az ítélet ellen.

A Mercedes vb-címvédője 2020 júniusában BLM-es pólóban, feltartott ököllel részt vett azon a londoni felvonuláson, amelynek során a feldühödött jogvédők összecsaptak a londoni Metropolitan Police rendőreivel. Az összecsapásoknak tudatnyi sérültje volt, továbbá színes festékkel öntöttek le és gyalázkodó feliratokkal csúfítottak el ismert történelmi személyiségek szobrait.

Hamilton 2020 szeptemberében, a Toszkán Nagydíj után ismét feliratos pólóban ment fel a dobogóra, amelyen ez állt:

Breonna Taylor egy afroamerikai ápolónő volt, akit tavaly márciusban lelőttek a louisville-i rendőrök egy házkutatás során. Mint kiderült, Taylor élettársa, egy afroamerikai férfi köztörvényes drogkereskedő volt, és az ápolónő a drogdíler és a rendőrök között kitört tűzpárbaj vétlen áldozatává vált, amikor megpróbált a barátja védelmére kelni.

