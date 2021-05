Fittyet hánytak a tilalmakra a Lille bajnoki címét ünneplő szurkolók

Hét embert letartóztattak, hármat pedig kórházba szállítottak Lille-ben, miután az emberek az utcákon ünnepelték vasárnapról hétfőre virradó éjjel a város labdarúgócsapatának bajnoki címét.

Az örömmámor közepette kisebb zavargás tört ki, ezért hét személyt őrizetbe vettek. Egyikük az autójával megpróbált elgázolni egy rendőrt, három embert tárgyak dobálása, kettőt szemeteskukák megrongálása, egyet pedig pirotechnikai eszközök használata miatt tartóztattak le.

A hatóságok közlése szerint húsz ember megsérült, közülük hármat kellett kórházba szállítani.

🇫🇷 Massive congratulations to Lille winning #Ligue1 🏆

Thoroughly deserved with the squad they have. Battled through games & the experience of Burak Yilmaz has been huge.

PSG got a true wake-up call.

Fans partying in the streets. Love it ⚽️#Lille pic.twitter.com/wKL1o2LmVQ

— Ty Sports🎙 (@TyroneMc__) May 23, 2021