A hagyományos építészet új útjai

A modern építészetelmélet szerint egy elpusztult épület újjáépítése „szentségtörés”. De mi a helyzet sosem volt „régi épületek” építésével? Az már egyenesen az istenkáromlás esete – írja Szende András tájépítész az Architextúra blogon.

New York, Seven at boerum lakóházak. 2014-ben épült. Kép forrása itt.

A modern építészeti felfogás szerint, ahogy a történelem is, úgy az építészet is egyenes vonalú fejlődést mutatott, míg eljutott a mai építészeti formanyelvig. Ennek megfelelően egy régi, elpusztult épület újjáépítése, rekonstrukciója „szentségtörésnek” számít. Ugyanakkor több esetben előfordul, hogy a megrendelő régi stílusú épületet óhajt, és ennek megfelelően keres építészt. Ha sikerül olyan tervezőt találnia, aki magas színvonalon tud „stílusban tervezni”, nem „újgazdag” gipszoroszlános ház születik, rossz arányokkal, silány anyagokból, hanem egy adott korra megtévesztően hasonlító épület – írja Szende András tájépítész az Architextúra blogon.

Ez a hagyományos építészeti felfogás az Egyesült Államokban (a látszattal ellentétben) igen elterjedt, még az olyan kozmopolitább városokban is, mint New York. Az itt bemutatott projekt csak egy a számos hasonló közül, a beruházó egyszerűen úgy döntött, hogy a egy brooklyni üres telekre a környékre jellemző, XVIII. században kialakult típust, a „townhouse-t” építi fel. A modern építészet elvei szerint ez messzemenően elítélendő, azonban kétségtelen, hogy az utcaképbe jól beleillik

London, 134 Oxford Street. Épült 2019-ben. Kép forrása itt.

Ez a londoni épület, bár első ránézésre egy korai magasháznak tűnhet a XX. század elejéről, azért részleteiben jól láthatóan mai épület. A tervezők valóban ezt a típust, a korai acélszerkezetes épületeket (amikből Budapesten is található pár) próbálták felidézni, ami mutatja azt is, hogy a huszadik század első felének építészete is már olyan hagyománynak számít, amit vissza lehet idézni.

Szintén a „békebeli” art decot idézi ez a holland épület is, amit egy későmodern, „utált” doboz-jellegű áruház helyére építettek. A modernségéről ismert holland építészetben egyébként az utóbbi években ismét fellelhető a hagyományokhoz való visszatérés – az ottani építészettől megszokott magas színvonalon:

Alkmaar, új lakóházak. Épült: 2014-ben.

A legtöbb tradicionalista holland projekt szépen ötvözi az országra jellemző építészeti hagyományokat, viszont (az amerikai példától eltérően) nem hoz létre a megtévesztésig régies épületeket. A tégla használata, a középkori eredetű lépcsős oromzatok, a kis telkeken épült kis egységek mind-mind helyi jellegzetességek.

A „megtévesztő” irányzat is fellelhető Hollandiában, ez a kis „századfordulós” villa pár éve épült. Kép forrása itt.

Oxford Residenz, Berlin, épült 2007-ben. Kép forrása itt.

A hagyományos építészetnek különböző fokozatai vannak: a megtévesztően régi stílusú épületektől a felismerhetően kortárs házakig terjed a skála, ahol a hagyományőrzés egyfajta mívességben, különleges igényességben jelenik meg. A berlini Oxford Residenz erre példa, ami a téglából rakott homlokzat, a rácsok részletes kidolgozottsága, a díszes főpárkány, a franciás ablakok miatt kimagaslik az átlagos „újépítésű lakóházak” közül.

Csenger, rendelőintézet, korábbi épület átépítése 1992-ben. Kép forrása itt.

Milyen a tradicionális építészet helyzete Magyarországon? Az irányzatot hazánkban legtöbben Makovecz Imrével azonosítják, azonban alaposan megnézve műveit, jól látszik, hogy nem a magyar építészet „élő” hagyományaihoz, hanem inkább egy nagyrészt elképzelt, ezoterikus, inkább a honfoglalás-letelepedés előtti világból merített ihletet. A képen látható épület tulajdonképpen az „újjáélesztett hagyomány újjáélesztése”: a századfordulós Kós Károly-féle építészeti világot idézi fel újra, magas tetejével, ablakosztásával, otthonosságával, mívességével.

A fenti példák mutatják, hogy a hagyományos építészet – noha ellentmond a „hivatalos” építészeti kánonnak megfelelő alternatíva, új út lehet az építészet számára – persze csak akkor, ha magas színvonalon művelik, és giccsességével, rossz arányaival nem válik önmaga paródiájává.

