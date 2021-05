Karikó Katalin az M5 csatornának adott exkluzív interjúban mesélt életéről és jövőbeli terveiről

Megosztás Tweet



Karikó Katalin a folytonos újrakezdés és kitartás példája, aki életművével bebizonyította, hogy nincsenek határok. A Széchenyi-díjjal és a Közmédia Év Embere Díjjal kitüntetett kutatóbiológus, biokémikus a szabadalma alapján kifejlesztett koronavírus elleni vakcinával sok százmillió emberen segített. Hogy az életében milyen véletleneknek tűnő események sora vezetett idáig, arról vasárnap 19 órától az M5 csatorna Ez itt a kérdés portré című műsorának adott exkluzív interjúban árul el részleteket.

Karikó Katalin úgy érzi, hogy különleges képességgel nem, de annál nagyobb kitartással rendelkezik. Az Ez itt a kérdés portréban arról is beszél, hogy a sikerrel járó anyagi elismeréssel a tudomány fejlődését szeretné elősegíteni. A szolnoki születésű kutatóbiológus feltárja életét Sipos Szilvia műsorvezetőnek: őszintén vall azokról a nehézségekről, amelyekkel az Amerikai Egyesült Államokban kellett szembenéznie és mesél arról a személyről is, akinek a legtöbbet köszönhet az életében. Kiderül, hogyan jutott el egy kisújszállási vályogházból a Nobel-díj kapujába, és fény derül arra is, hogy milyen betegségben szenvedőknek szeretne most segíteni. A vasárnapi adás előzetesét IDE kattintva lehet megtekinteni.

Ez itt a kérdés portré Karikó Katalinnal – vasárnap 19 órától az M5 csatornán!