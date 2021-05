Menesztették a BLM-es eszmék ellen felszólaló amerikai katonatisztet

Matthew Lohmeier alezredes a republikánusokhoz közelálló Fox televíziónak hétfőn későn este nyilatkozva elmondta: a Colorado állambeli Aurora városa melletti Buckley légitámaszponton az amerikai űrhadsereg egyik parancsnoka volt, s a katonai rangját ugyan megőrizte, de átvezényelték egy másik egységhez.

Az ügy azt követően robbant ki, hogy Lohmeier szerepelt az „Információs Hadművelet” (Information Operation) című podcast-műsorban, ahol „Az ellenállhatatlan forradalom: a marxizmus célja legyőzni és megszüntetni az amerikai hadsereget” című új könyvét népszerűsítette.

Az alezredes a Fox televíziónak elmondta:

„Nem politikai véleménynyilvánítás az, ha az ember leleplezi, vagy bírálja a kritikai fajelméletet vagy a marxizmust” – fejtette ki Lohmeier a Foxnak adott interjújában. „Azért merem ezt mondani, mert a kritikai fajelmélet és a marxizmus ellentétes az amerikai értékrenddel. A kritikai fajelmélet olyan narratívákat alkalmaz, amelyek támadják Amerika alapító dokumentumait” – tette hozzá.

Az alezredes leszögezte: nem politikusokat, hanem elméleteket bírál. „Igenis, igyekszem pellengérre állítani a szerintem mérgező vagy veszélyes gondolatokat” – fogalmazott.

This is US Space Force Commander Matthew Lohmeier

The Pentagon just CANCELLED him for blowing the whistle on Marxism in the military

His book hit #2 on Amazon in less than 24 hours - let's send it to the moon! https://t.co/HMS7AuzHFY pic.twitter.com/ZN2WX29PSq

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) May 17, 2021