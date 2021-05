Bárczy tréfált, Karácsony…?

Különös fordulattal lepte meg hallgatóságát Bárczy István 1909 októberében, amikor a főváros küldöttsége élén Boszniába látogatott, és Budapest főpolgármestereként beszédet mondott Szarajevóban s a hídjáról híres Mostarban (Mosztárban) is. Az eleve nagy sikerű szónoklatot (melyek során bőkezű ösztöndíjakat jelentett be bosznia-hercegovinai hallgatók számára) azzal toldotta meg, hogy azok szövegét bosnyák nyelven is felolvasta.