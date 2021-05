„Valószerűtlen érzés” – bíróság elé állítják a volt finn belügyminisztert, mert a bibliából idézett

Megosztás Tweet



Gyűlöletbeszédnek minősíthető-e a Biblia? Bíróság elé állítható-e valaki azért, mert Szent Pált idézi? Úgy tűnik igen, legalábbis Finnországban. A Paivi Rasanen, volt finn belügyminiszter, kereszténydemokrata politikus azután került a támadások kereszttüzébe, hogy a Helsinki Pride előtt megosztotta az apostol rómaiakhoz írt levelének néhány versét. A politikus ezzel a finn evangélikus egyházat próbálta meg emlékeztetni a tanításra, mivel a Pridehoz papok is csatlakoztak. A jogvédők azonban rácsaptak az ügyre, a rendőrség nyomozást indított, az ügyészség végül vádat is emelt a politikus ellen. Paivi Rasanen a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában adott interjút.

– Hivatalosan is vádat emeltek ön ellen gyűlölet bűncselekmény miatt. Mik voltak az első érzései, amikor értesült a finn főügyész bejelentéséről?

– Be kell vallanom, hogy valószerűtlen érzés, elképesztő dolog, hogy bűncselekménnyel vádoljanak meg egy bibliai tanítás miatt. Ráadásul egy olyan országban, amely mély gyökerekkel rendelkezik a szólás- és vallásszabadság terén. Azt el kell mondanom, teljes mértékben visszautasítom, hogy bűncselekményt követtem volna el egy kisebbségi csoport ellen. A rendőrségi kihallgatásokat követően a főügyésznek több mint fél éve volt arra, hogy átnézze a zárónyilatkozatomat, és az előzetes nyomozati jelentést. Az a döntése, hogy három rendbeli bűncselekményben emel vádat, sokkolt engem. Erre nem számítottam, habár tisztában voltam azzal, hogy lehetséges. A főügyésznek az említett idő rendelkezésére állt, hogy jól megfontolja a kérdést, és végül arra jutott, hogy megérdemlem a büntetést, legyen az pénzbírság, vagy akár börtönbüntetés, merthogy fenyegettem, megsértettem és rágalmaztam a homoszexuálisokat. Bennem még csak fel sem merült, hogy egy – a kereszténység talaján álló vélemény – sértő lehet bármilyen tekintetben.

– Azt többször kijelentette, hogy az emberi méltóság tiszteletét fontosnak tartja, már csak keresztény alapállásából következően is. Ennek fényében, mi lesz az ön fő érve. Meg fogja védeni az álláspontját? Ha igen, mivel?

–A védekezést természetesen a jogászaimmal közösen fogjuk kialakítani. A vallásszabadságra fogok elsősorban hivatkozni, a nézetemet pedig a keresztény egyházak házasságról alkotott hagyományos álláspontjára alapozom. Én mindig tiszteltem és védelmembe vettem a homoszexuális és bármely más kisebbség emberi méltóságát és jogait. Egy több évig húzódó eljárásra lehet számítani, és azt várom, hogy ez az ügy akár az Európai Emberi Jogi Bíróságra is eljut majd. Én készen állok arra, hogy megvédjem a szólás és vallás szabadságát a szükséges módon. Hangsúlyoznom kell, hogy egy meggyőződés, ami a keresztény hitből fakad, több mint pusztán egy vélemény. A korai keresztények sem tagadták meg hitüket az oroszlánketrecben, hát akkor nekem miért kellene ezt tennem egy bírósági tárgyalóteremben.

– Fontos különbségtétel, hogy a hit nem ugyanaz, mint egy, a szólásszabadság talaján kifejtett vélemény, valami sokkal mélyebb. Erre is gondolva Finnországban nagy hullámokat válthat ki ez az ügy. Tapasztal támogatást?

– A velem való bánásmód komoly felháborodást váltott ki. A rendőrségi nyomozás és kihallgatások nagy figyelmet keltettek Finnországban. A média nézőpontja Finnországban elfogult és abba az irányba hajlik, hogy nagyobb teret adjon a liberális álláspont kifejtésére. A finnek mélyen megosztottak az értékekről szóló ügyekben, a többségi vélemény pedig meglehetősen liberális. A baj az, hogy a konzervatívan gondolkodó emberek nem szólalnak meg ilyen ügyekben, míg a szexuális kisebbségek érdekeit védő csoportok nagyon erőszakosak és jól szervezettek, jól kiépített kapcsolatokkal az egyház, a média, valamint az emberek gondolkodásának irányában. De azért vallási szervezetek és egyházak vezető személyiségei, papok és lelkészek egy csoportja kifejezte támogatását. De rengeteg támogató és bátorító üzenetet kaptam átlagos keresztényektől is. Országunkban – különösen a fiatal keresztények – félnek attól, hogy a Bibliában hívő kereszténynek bélyegzik őket, és az akadályt jelent karrierjükben, társadalmi elfogadottságukban. Sajnálatosnak tartom, hogy Finnország legnagyobb egyháza, a luteránus-evangélikus egyház néma marad az ilyen ügyeket tekintve.

– Talán csak a fősodorral tart, abba az irányba, amerre – ahogy ön is említette – a média tart. Amely inkább a liberális vélemények irányában elfogult. Az egészen biztos, hogy számukra is vonatkoztatási pont a szólásszabadság, mint alapvető jog. Vannak nagyon gyakran emlegetett, és népszerű kifejezések, mint befogadás, vagy a sokféleség, csak ezeket általában a liberális értelmezéssel kötik össze. Ha pedig valaki ezt kritizálni próbálja, akkor az gyűlöletbűncselekmény. De akkor mégis mit jelent a szólás szabadsága, mint egy alapjog és érték egy demokráciában?

– Azt először is hadd jegyezzem meg, hogy a gyűlölet-bűncselekménynek nincs általánosan elfogadott meghatározása. Így a finn jogban sincs ilyen jellegű kitétel. Az alapvető jogok elsősorban akkor kerülnek veszélybe, ha az emberek nem akarnak élni velük. A szólásszabadsága ösztönzi a vitát, azt, hogy elgondolkozzunk a különböző nézőpontokon, és aztán a demokratikus döntéseket ezek egyeztetésével hozzuk meg. Szóval én azt gondolom, hogy képesnek kell lennünk az egyet nem értésre, és arra, hogy megbirkózzunk azzal, léteznek a mi érzéseinket akár bántó kijelentések is. Sok vitás és ellentmondásos ügy létezik, de lehetőséget kell kapni arra, hogy megvitassuk ezeket, másként az események egy totalitárius rendszer felé veszik az irányt.

– A nyílt vita fontos, viszont, ha valakinek a véleményére rányomják a címkét, hogy kirekesztő vagy rasszista, akkor az már önmagában egy akadály a nyitott vita előtt.

– Igaza van. A számos rendőrségi kihallgatásom egyikén, megkérdeztek, hogy hajlandó lennék-e eltávolítani az internetes oldalamról nyomozás tárgyául szolgáló szövegeket két héten belül. A főügyész nyilvánosan kijelentette, hogy amennyiben visszavonnám a saját szövegemet, azt számításba venné az ügy mérlegelésekor. Azt válaszoltam, hogy nem, nem fogom eltávolítani a kérdéses szöveget, és kitartok a szavam mellett most és a jövőben is. Azt hozzátenném még, hogy itt sokkal komolyabb dologról van szó, mint pénzbírságról, vagy börtönről, ez a cenzúra megköveteléséről szól, hiszen ezt jelentené, ha elrendelik egy bejegyzésem eltávolítását, vagy letiltanak egy közleményt.

– El tudta volna képzelni, hogy mondjuk tíz évvel azelőtt, amikor még miniszter volt, valami ilyesmi megtörténhet, Finnországban? Van egyfajta eltolódás a politikai életben, a közviták hangnemében?

– Igen, tapasztalom ezt az eltolódást. Ha egy bibliai hivatkozás elfogadhatatlanná válik, és kinyilvánítják, hogy egy kisebbségi csoport elleni agitáció meghatározó eleme, akkor ebből logikailag az következik, hogy végső soron a Bibliához való hozzáférést is büntetőjogi kategóriává kell tenni. Ez a fajta megítélés, pedig megnyithatja az utat további hasonló szövegek betiltása felé, végső soron a modern könyvégetés irányába. Véleményem szerint különösen a kereszténységet érik ilyen támadások. Ez nemcsak Finnországban látható, de számos más európai országban is. Egyértelműen olyan időkben élünk, amikor a gyökeret, a kereszténységet megkérdőjelezik. A vallás szabadsága pedig komoly fenyegetésnek van kitéve, ha nem élünk ezzel a joggal. Ezért bíztatok minden keresztényt: itt az idő arra, hogy éljen a szólás- és vallásgyakorlásra vonatkozó szabadságával.

– Ön könyvszerző is, magyarul is jelentek már meg munkái, például egy nagyon vitatott témát is tárgyalt; az abortusz kérdését. Hamarosan megjelenik egy új könyve is magyarul. Kéz a kézben létezik a közéleti ember, a politikus, valamint az író, aki mélységében tárgyal különböző témákat?

– Számos cikket és könyvet írtam, főként finnül, de néhányat valóban lefordítottak magyarra is, például a házasságról és az abortuszról. Most nyáron pedig az eutanáziáról szóló könyvem jelenik meg magyarul. És igen, fontosnak tartom, hogy használjam a politikai teret, de emellett közélet tereit is, hogy a társadalmat a keresztény értékekre és alapokra építsük. Ez egész életemben nagyon lényeges volt számomra.

