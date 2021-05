Marco Rossi csapatának fele már készül a budapesti Eb-re

Megosztás Tweet



Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hétfő délután megtartotta első edzését a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő, még nem teljes létszámú keretének.

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának tájékoztatása szerint a kerettagok több mint fele már megérkezett Telkibe: szűk egy hónappal a Portugália elleni első csoportmeccs előtt a Magyarországon futballozó játékosok mellett a klubszezont már szintén befejező Lang Ádám, Kecskés Ákos és Nagy Ádám is az olasz szakember rendelkezésére állt.

Marco Rossi nagyon hasznosnak ítélte, hogy már most el tudták kezdeni a munkát a kerettagok többségével. „A már megszokott kerettagok számára ugyancsak hasznos ez a plusz egy hét, de az újoncok számára is jó lehetőséget ad arra, hogy minél jobban megismerjék az elképzeléseinket, és persze nekünk is, hogy minél jobban megismerjük őket” – nyilatkozta.

Az edző kiemelte:

ezen a héten a taktikai elemek gyakorlásán, az automatizmusok minél hatékonyabb kialakításán lesz a hangsúly,

míg jövő héten, az ausztriai edzőtáborban egy kicsit nagyobb figyelmet kap majd a fizikai felkészítés is.

A jelenlegi 18 játékos csütörtökön a Törökországban játszó kerettagokkal, Szalai Attilával és Varga Kevinnel egészül ki, míg a többiek jövő hét elejétől állnak rendelkezésre.

A magyar válogatott az Európa-bajnokságon június 15-én a címvédő portugálokkal, négy nappal később a világbajnok franciákkal találkozik a Puskás Arénában, majd június 23-án a 2014-ben vb-aranyérmes németek ellen Münchenben zárja a csoportkört.

A magyar labdarúgó-válogatott 30 fős, bő kerete:

kapusok:

Bogdán Ádám (Ferencváros), Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Puskás Akadémia FC)

védők:

Bolla Bendegúz (MOL Fehérvár FC), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos (Lugano), Lang Ádám (Omonia), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Spandler Csaba (Puskás Akadémia FC), Szalai Attila (Fenerbahce), Willi Orbán (RB Leipzig)

középpályások:

Cseri Tamás (Mezőkövesd Zsóry FC), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holender Filip (Partizan Beograd), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Nego Loic (MOL Fehérvár FC), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig)

támadók:

Hahn János (Paksi FC), Nikolics Nemanja (MOL Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga Roland (MTK Budapest)