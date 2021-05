Amerikai mozgalom indult a balos cenzúra ellen

A csoport alapítója, Mike Davis korábban a Szenátus igazságügyi bizottságának csapatában dolgozott Chuck Grassley iowai republikánus szenátor igazgatása alatt.

Davis indította el az Article III Project (III. Cikkely Projekt) nevű mozgalmat, amely támogatta Amy Coney Barrett konzervatív alkotmánybíró jelölését. A Fox Newsnak nyilatkozva a mozgalom vezetője elmondta: ugyanabból az indíttatásból küzd a Nem Hallgatag Többség (Unsilenced Majority) most a baloldalnak a hagyományos konzervatív értékekre irányuló „eltörlés-kultúrája” ellen, mint ahogyan Barrett kievezésekor az igazságszolgáltatás függetlensége elleni szélsőbalos támadást igyekeztek ellensúlyozni.

The Unsilenced Majority: Conservatives set up shop to fight cancel culture, corporate ‘wokeism’ https://t.co/JCPFel18p3

— The Washington Times (@WashTimes) May 17, 2021