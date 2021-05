Tízmillió adag Pfizer lehet a raktárban egy ázsiai országban

A japán kormány egy váratlan húzással újabb három prefektúrában rendelte el a az egészségügyi vészhelyzetet. Hokkaidó, Hirosima, Okajama csatlakozott a hat korábban már veszélyesnek minősített prefektúrához.

A rendkívüli jogrend időtartama viszont nem változott, továbbra is május utolsó napjáig szól. Japán városainak helyi önkormányzatai ugyanakkor különböző kisebb infrastrukturális egységek, például kerületek, utcák, terek lezárását is. A helyi szigorítások jelenleg 19 prefektúra városaiban vannak érvényben, ez a szigetország lakosságának körülbelül 70 százalékát jelenti.

Japánban a vírus rohamos terjedését az egyre több mutáns okozza, a „felkelő nap országa”naponta 5–7 ezer új fertőzöttet regisztrál. A vakcinázás lassan halad, a legfrissebb adatok szerint eddig kicsivel több, mint 5 millió oltás talált gazdát. Az oltáskampány főként a vakcinahiány miatt akadozik, az országban egyelőre csak a Pfizer használata engedélyezett. A japán kormány szerint hibás döntésnek minősült nem vészhelyzeti engedélyezési eljárást használni az oltóanyag regisztrációja idején: a normál ügymenet lelassította a vakcina szállítmányok érkezését. Ugyanakkor a hírek szerint a raktárakban több, mint 10 millió Pfizer adag pihen, ennek oka egyelőre ismeretlen.

A járvány terjedése miatt egyre többen vonják kétségbe az olimpia létjogosultságát:

A fővárosi ellenzéki képviselő petíciót indított az olimpia törléséért, amelyet 9 nap alatt gyűjtött 350 ezer aláírással nyújtott át a mai napon a kormánynak és a rendezvény szervezőbizottságának, emellett egy országos orvosi szövetség pedig egy friss közleményében veszélyesnek minősítette a sporteseményt.

Egy helyi újság által május 7. és 9. között végzett felmérés szerint a felnőtt lakosság 59 százaléka elítéli az olimpia megrendezését.

A szervezők ennek ellenére továbbra is erősen eltökéltek az indulással kapcsolatban: tesztversenyekkel és korlátozott létszámmal készülnek. 12 próbaversenyt már megtartottak, a legnagyobb helyszíneket külföldi versenyzők részvétlével tesztelték, a fertőzést pedig egyetlen színtéren sem regisztrálták.

Hat magyar triatlonista is szembesülhet a szigorú protokollokkal, hiszen Jokohamában holnap a triatlon vb–sorozat japán állomását rendezik, amely egy nem hivatalos tesztverseny, de ugyanazok a szigorítások lesznek rajta érvényben, mint amelyek az olimpia idejére tervezettek.

A legfrissebb információk alapján a Japán Olimpiai Bizottság 90 ezer alá próbálja meg csökkenteni a hivatalos résztvevők számát,

csak azokat engedi a helyszínekre, akiknek a szerepe pótolhatatlan. A NOB közlése szerint saját tagjainak partnerei sem vehetnek részt a játékokon, a versenyzők kísérői sem kapják meg a belépési engedélyt, emellett az Egyesült Nemzetek Szervezetének elöljárói és a jövőbeni házigazdák megfigyelésére létrehozott program tagjai is csak korlátozott számban lesznek jelen – ez körülbelül több, mint ezer embert jelent.

A nézőkhöz hasonlóan az önkéntesek között is korlátozzák a külföldiek számát, a helyi sajtó szerint csupán mintegy 500 idegen dolgozhat a helyszínen.

Barbara Holthus, a tokiói Japán Tanulmányok Német Intézetének igazgatóhelyettese, aki helyi önkéntesként dolgozna a játékokon csatlakozik az olimpiát ellenzők közé:

Nagyon féltem az embereket, az egész országot. Ki kell mondani, hogy az olimpia megrendezése jelen körülmények között veszélyes vállalkozás. A japán szervező bizottság semmivel sem törődik, az önkéntesekkel főleg nem. Azt mondják, mindenki viseljen maszkot, mosson gyakran kezet és tartsa meg a megfelelő távolságot. Ez erkölcsi szempontból vállalhatatlan. Ez az egész nem más, mint felesleges pénzkidobás. Még mindig reménykedem abban hogy megjön az eszük és törlik az olimpiát, de azt is tudom, hogy nem az emberek, hanem a pénz a legfontosabb, ezért kell mindenáron megtartani a játékokat.” – nyilatkozta felháborodva.

90,000. Will they ALL get vaccinated ahead of the Games? How many doses has Pfizer donated to IOC? Can a journalist please investigate how the distribution is going? What are the logistics to send to 200 countries, some of which might not yet have started any vaccination at all? https://t.co/2EYYOineR5

— Barbara Holthus (@barbGhawaii) May 13, 2021