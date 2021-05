Félresikerült injekciók, használhatatlan vakcinák, túladagolások – oltásbakik a nagyvilágból

Egyre több emberi hibáról, mulasztásról hallani mostanság az oltásprogramok kapcsán a világon. Nem megfelelő vakcinatárolás, oltóanyagcsere, helytelen beadási technika, csak hogy párat említsünk. A legtöbb eset szerencsére nem járt súlyos következményekkel, de előfordult, hogy emiatt az oltások is szüneteltek.

Idén januárban Svédországban az oltóanyag helytelen tárolása miatt öt régióban ideiglenesen szüneteltetni kellett az oltási programot, mert hiba csúszott az egyik vakcinatípus tárolásába a szállítás során. Az egészségügyi tisztviselők adatai alapján körülbelül 2100 adag Moderna vakcináról volt szó, amely a nem megfelelő hőmérsékleten való kezelés miatt használhatatlanná vált.

A legnagyobb problémát mégis az jelentette, hogy az oltóanyagból viszont mintegy ezret már beadtak, méghozzá az egészségügyi dolgozóknak, akiket később üzenetben értesítettek az incidensről. A svéd közegészségügyi ügynökség a Modernát forgalmazó Apoteket AB svéd gyógyszertárral közösen indított vizsgálatot az ügyben.

Sweden gives 1,000 people Covid-19 shots kept at wrong temperature. https://t.co/joT4SLnAtv pic.twitter.com/4l8egPMUXx

— Ben (@Jamin2g) January 23, 2021