Az oltásellenes baloldal veszélyes, hamis állításait cáfolja a Századvég elemzése

A lakosság átoltása európai összehasonlításban is kiválóan halad, azonban

A lassú vakcinációs ütem időben elhúzódó gazdasági újraindítást eredményezne, ami a Gyurcsány–koalíció malmára hajtaná a vizet, ezért a baloldali és liberális pártok a keleti oltóanyagokkal szembeni bizalmatlanság fokozásában tették magukat érdekeltté. Ennek legékesebb példája, hogy a mai napig a Parlament előtt van az a benyújtott országgyűlési határozat, amelyet egytől egyig baloldali politikusok írtak alá, és amelyben az orosz és kínai vakcinák felhasználásának felfüggesztését követelték. Mára több mint egymillió magyar ember kapott orosz vagy kínai oltóanyagot, ezzel együtt védettséget a koronavírussal szemben, ezáltal kijelenthető, hogy amennyiben a baloldal tervei valósultak volna meg, továbbra is százezrek lennének közvetlenül, vagy közvetetten fertőzési veszélynek kitéve.

A baloldal folyamatosan támadja az orosz és kínai vakcinákat, ugyanakkor több esetben is előfordult, hogy politikusaik felvették a keleti oltóanyagot.

A The Lancet című orvosi hetilap jó bizonyítványt állított ki a Szputnyik V oltóanyagról, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig múlt héten hagyta jóvá a Sinopharm vakcinát, ezáltal megtörtént a kínai oltóanyag hatékonyságának világszintű elismerése. Figyelemre méltó, hogy az orosz vakcináért, illetve annak gyártásáért bejelentkezett Németország és Ausztria is.