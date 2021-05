„Köszi, Boris!” – üzenték az arcátlan embercsempészek a brit kormányfőnek

Annak ellenére, hogy a Boris Johnson vezette brit kormány mintegy 33,6 millió fontot (13,75 milliárd forint) szán az adófizetők pénzéből a La Manche-csatornán zajló illegális migráció kontrollálására, idén tovább nőtt a Nagy-Britanniában partra szállt menekültek száma. Az előrejelzések szerint ebben az évben akár 25 ezer migráns is eljuthat az Egyesült Királyságba a tengeren keresztül – számolt be a Breitbart hírportál.

Egy korábban a franciaországi Dunkerque-ben tevékenykedő kurd embercsempész, Zoran a The Guardiannak elmondta: „Az embercsempészek mindent tudnak a határellenőrzésről, ez a munkájuk. Tehát amikor fokozzák a biztonságot, a csempészek még okosabbak és erősebbek lesznek. Néhányan közülük korábban a rendőrségnél dolgoztak, így bármit megúszhatnak, ha együttműködnek a rendfenntartó erőkkel”.

