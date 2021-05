A pálya hőse, az utca réme (IV. rész) – Ugueth Urbina, akinek a karrierjét sikerült porrá égetnie

Cikksorozatunk első részét itt olvashatja el.

Cikksorozatunk második részét itt olvashatja el.

Cikksorozatunk harmadik részét itt olvashatja el.

Phillip Adams egykori profi amerikai futballista nemrég 20 lövést leadva öt ember életét oltotta ki. Az áldozatok között volt kezelőorvosa, Robert Leslie, annak felesége, Barbara, valamint két unokájuk, a kilencéves Adah és a mindössze ötéves Noah is.

Szemtanúk szerint Adams a lövöldözés után szülei otthonába menekült, ahol a rendőrség tájékoztatása szerint kiérkezésük után öngyilkos lett. Apja és ügynöke is a futballt vádolja amiatt, hogy elvesztette az eszét.

De nem Adams volt az egyetlen, aki a pályafutása után démonokkal küzdött. Az összeállításunkban szereplő egykori sikeres sportolók mind rossz útra tértek, hiába voltak adottak a körülmények egy jobb, gondtalan életre.

Ugueth Urbina kétszeres All-Star dobó (pitcher), aki tizenegy szezont húzott le az amerikai profi baseball-ligában (MLB), és Florida Marlinsal megnyerte a 2003-as World Seriest. Egy venezuelai játékos, aki a kisebb bajnokságokból kitörve egészen a sportág csúcsáig, az MLB-ig vitte. Kisgyerekek milliói akartak rá hasonlítani, egészen 2005-ig, amikor kiderült, a való életben korántsem az a hős, mint akit emberek milliói követhettek hétről hétre a tévében.

Urbinát 2005. november 7-én gyilkossági kísérlet vádjával tartóztatták le Venezuelában egy október 16-án történt eset miatt. Az egykori – akkor még aktív – baseballjátékos a vádak szerint csoportba verődve, machetével hadonászva támadta meg a birtokán dolgozó öt mezőgazdasági munkást, miután azok állítása szerint ellopták a kézifegyverét.

A venezuelai exjátékos és bandája nem állt meg a sima „csihi-puhinál”. Benzinnel locsolták le áldozataikat azzal a szándékkal, hogy felgyújtsák őket. Mind az öt munkás megsebesült,

– számolt be akkoriban az eseményekről a rendőrség közleményére hivatkozva a Fox News.

Episode 173! A crazy story, complete with machete attacks, gunplay, people being set ablaze, kidnapping for ransom, and an 80’s action movie style jungle rescue attempt, complete with machine guns & exploding fuel tanks! It’s Ugueth Urbina!!https://t.co/wgScIxIZA0 pic.twitter.com/LM7g28M8Hz

— Crime In Sports (@CrimeInSports) August 20, 2019