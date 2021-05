Great Reset, avagy heti egyszeri húsevés

Megosztás Tweet



Vajon visszatérhetünk-e a járvány előtti életünkhöz? Ha a világ fura urain múlna, egyértelmű nem lenne a válasz. Kiszelly Zoltán írása a Mozgástér blogon.

A világnak kétévente egy teljes leállásra lenne szüksége a klímacélok eléréséhez, hiszen, ha mindenki úgy élne, mint az amerikaiak, akkor évente 3,5 Földre, ha mindenki úgy élne, mint mi, akkor kettőre lenne szükség. Célkeresztbe került az állattartás – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

Miközben egyesek már epekedve várják az „arany” 1920-as évek szabadosságának és élvhajhászatának megismétlődését, a Nagy Újraindításban gondolkodó eliteknek más tervei vannak. Le is írták, el lehet olvasni.

A 2030-ig megvalósítandó célok egyike a hús- és tejfogyasztás érdemi csökkentése, vagyis a napi húsevés helyett visszatérne az a korábbi állapot, amikor a családok csak hetente egyszer (vasárnap) ettek húst. Ezt nem tiltással, hanem a környezetvédelmi és állatjóléti szabályok szigorításával, adóemeléssel, illetve tudatformálással kívánják elérni.

Nézzük sorjában!

Jelenleg a Föld termőterületének majdnem felén takarmányt termelnek és az esőerdők irtásában is szerepet játszik a pálmaolaj kukorica és takarmányszója iránti növekvő igény. A szarvasmarhák és disznók nevelése, szállítása és a húsipari termékek exportja magas CO2-kibocsátás mellett történik és a négylábúakat tartják a globális metánkibocsátás egyik fő forrásának is. Dániában több malac él, mint ember.

Az uniós agrárpolitika már régóta nem a mennyiségi, hanem a minőségi termelést ösztönzi, amit csak támogatni lehet. Újabban az állatjóléti előírások szigorítása is egy szempont, amit szintén csak támogatni lehet, elvégre a „boldog” tyúkok, tehenek és malacok kevesebb gyógyszert igényelnek és talán egészségesebb termékeket adnak. Ezek a törekvések azonban nem csökkentették érdemben a kínálatot.

Amikor a németeket a húskombinátokban dolgozó kelet-európai hentesek sanyarú munkakörülményeiről kérdezik, mindegyik szörnyülködik és változást sürget, ám azt is hozzáteszik, hogy a grillszezonban sem akarnak négy-öt eurónál többet fizetni egy kiló húsért.

Itt lép be a Great Reset, ami ha nem vigyázunk, és 2022-ben a globalista baloldali ellenzék jut hatalomra, minket is elér.

Joe Biden felvetette, hogy a Függetlenség napján (július 4.) „nem feltétlenül kell steaket enni”. Az idén kormányra készülő német Zöldek nyolc éve nem voltak ennyire finomak, ők egyesen kötelező „Veggy Days” (vegetáriánus napok) bevezetését követeltek a közétkeztetésben.

Uniós szinten is gőzerővel dolgoznak a hús kiváltásán és az új fehérjeforrások bevezetésén. Miután a FAO a rovarokat már „magas zsír-, fehérje-, vitamin-, rost- és ásványtartalmú, egészséges élelmiszernek” minősítette és az EU Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) tudományosan is megvizsgálta a Tenebrio molitor (Közönséges lisztbogár) lárváit, most már a Bizottság is zöld jelzést adott.

(Fotó: Wikipedia.org)

Nem lisztkukac, hanem „novel food”.

Az európaiaknak ezt a delikáteszt persze nem a közkeletű „Sárga lisztkukac” név alatt akarják eladni, hanem a jól csengő és avantgárd „Novel Food” címkével. Ez alatt az olyan laboratóriumokban kikísérletezett, olcsón gyártható tömegtermékeket „élelmiszereket” értjük, amelyek 1997. május 15. előtt nem voltak forgalomban.

Egy pillantás a boszorkánykonyhába már sejteti a jövőt. Németországban az alábbi javaslatok forognak: Az állatjóléti intézkedések miatt az állattartók költsége minimum 20-30 százalékkal növekedne, amit ők áthárítanak a fogyasztókra. A hús, tej, vaj és tojás ÁFÁ-jának a legmagasabb adókulcsba sorolása, ami most havi tíz euró többletterhet jelentene. Állatvédők egy „állatjóléti szolidaritási járulékot” vezetnének be minden adófizetőre, így a vegetáriánusokra is. Mások az állattartás CO2-kibocsátását a jelenlegi tonnánkénti 25 eurós díj duplájával terhelnék, ami nagyobb áremelést hozna.

Az elit az agymosás tudatformálás terén is támad. A fiatalok körében már most is trendi a vegán életmód. Most a sznobokat tekercselik át, így várhatóan számos elitétterem követi a három Michelin-csillagos New York-i Eleven Medison Park példáját, amely teljesen vegán étteremként nyit újra a járvány után. Csak a kávéhoz adnak majd tejet, a többi étel már a „Novel Food” irányába kacsintgat.

A világmegváltó globalista baloldal a járvány után a klímavédelem örve alatt akarja hatalmát megőrizni. Ezzel szemben mi, konzervatívok a szabadság pártján állunk, a választás szabadságának pártján.

Mint egy jó étteremben, ahol a vendégek, és nem az elit igénye írja az étlapot.

(Címlapfotó: Wikipedia)