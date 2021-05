A világsajtó tapsikol örömében – láthatatlan kilencesikrek Marokkóban?

Megosztás Tweet



Kilenc gyermeket szült egy mali származású nő Marokkóban, az asszony csak hét babára számított. Az eseményt üdvözölte a világsajtó, Marokkó egészségügyi minisztere azonban jelezte, hogy nem tud ilyen rendhagyó eseményről.

Négy fiúnak és öt leánynak adott életet Halima Cissé, egy fiatal – a BBC World szerint 25 éves – nő Timbuktuból (mintegy ezeréves város Maliban – a szerk.). A Huffington Post a mali egészségügyi minisztériumot idézi: a nőt először Bamakóba, majd március 30-án Marokkóba szállították, hogy jobb ellátást kapjon rendkívüli terhessége okán.

Csakhogy Rachid Koudhari, a marokkói egészségügyi minisztérium szóvivője az AFP-nek nyilatkozva kijelentette: nincs tudomása arról, hogy ilyen rendhagyó ikerszülés történt volna az ország bármely kórházában.

Ezt a kételyt erősíti meg, szintén az AFP alapján a Le Figaro is, mely ezzel együtt udvariasan lelkesedik a hírt szinte örömtől fuldokolva közlő világlapokat (The Guardian, New York Post, stb.) követve. A New York Post például boldog anyát napját kíván az asszonynak, akiről pillanatnyilag senki nem tudja, hogy a Föld melyik pontján tartózkodik.

👶👶👶👶👶👶👶👶👶 Woman gives birth to nonupletshttps://t.co/ehcbQxIvcb — BBC News (World) (@BBCWorld) May 5, 2021

Mali egészségügyi minisztériuma azt közölte: Halima Cissé kedden kilenc gyermeknek adott életet.

Szerintük a gyermekek császármetszéssel születtek azután, hogy az ultrahangos vizsgálatok „mind Maiban, mind Marokkóban” hét gyermeket mutattak az anyaméhben.

Mali egészségügyi minisztere, Fanta Siby az AFP-nek elmondta: úgy tudja, az anya és gyermekei jól vannak.

A hírt szintén közlő BBC a Marokkó által nem ismert helyszínen szült asszony Maliban élő férjét idézte, aki szerint „az Isten adta nekik ezeket a gyermekeket”, s hogy őt még az államfő is felhívta telefonon. Az északnyugat-afrikai ország lakosságának túlnyomó része iszlamista, muszlim vallású.

A brit orgánum nem tesz említést arról, hogy Marokkóban egyelőre senki sem látta sem az asszonyt, sem a kilencesikreket.

(A címlapfotó forrása: daliynigerian.com)