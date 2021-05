Szuperliga: akciócsoportot szerveztek a volt labdarúgók

Megosztás Tweet



Új szintre lépett az Európai Szuperliga eszméi elleni fellépés, a szurkolók után a szakértők is egyesítik erejüket és felveszik a harcot a pénz, a kapzsiság és az önzés ellen. Gary Neville a vasárnapi manchesteri szurkolói rendbontás után végleg megelégelte a futball lelkét porba tipró klubvezetők ténykedését, és lépésre szánta el magát

A Manchester United volt csapatkapitánya, aki jelenleg az angol Sky Sports csatorna műsorvezetője és szakkomentátora szintén a médiában dolgozó kollégákból álló akciócsoportot toborzott annak érdekében, hogy egységes hangon tudassa a Szuperligát megalapító szakadár klubok vezetőivel, nem támogatja ténykedéseiket. A volt hátvéd úgy fogalmazott:

„Ez az együttműködés a komplett összefogáson alapszik, amely egy emberként száll szembe a futballt kisajátító zsarnokok ellen.”

A szurkolókat támogató kezdeményezésben többek között Rio Ferdinand, Gary Lineker és Steve McManaman volt labdarúgók és jelenlegi szakértők is érdekeltek. Angol lapértesülések szerint az első tanácskozás megtörtént, a héten pedig a kezdeti tervek is színre lépnek. Neville egy WhatsApp csoportot is létrehozott, amelyben a két másik ötletgazdával, a volt liverpooli játékos Jamie Carragherrel és a BT Sports műsorvezetőjével, Jake Humphrey-jel karöltve tervezi meg az első lépéseket. A tagok chaten keresztül kommunikálnak.

A kezdeményezést támogatók úgy gondolják, a legjobbak fogtak össze, hiszen a szakértők közül többen a pályán is vezéregyéniségek voltak, így lényegesen több aspektust figyelembe véve képesek olyan döntéshozatalra, amely befolyással lehet a szurkolók szemében közellenséggé váló klubtulajdonosokra. Sokak szerint Neville Szuperliga elleni felszólalása adta meg az alaphangot a most kezdődő ambiciózus együttműködéshez.

„A szurkolók vasárnap megtették az első lépést a cél felé. Most rajtunk a sor. A futballnak lelke van, ezt sokan elfelejtik, nekünk az a dolgunk, hogy emlékeztessük rá mindazokat, akik semmibe veszik ezt a csodálatos játékot.” – hangoztatta a manchesteri legenda.

a címlapfotó illusztráció