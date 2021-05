Pontszerzéssel debütált az Euroformula F3-ban a rekorder magyar pilótanő

Megosztás Tweet



A szezon első versenye egy minden tekintetben rendkívül trükkös pályán kezdődött Keszthelyi Vivien számára a Forma-3-as Euroformula sorozatban. A lépcsőzetesen felépített, 24 futamból álló szezon első harmada a tanulásról, a gumik megismeréséről, valamint több mint egy éves kihagyást követően a versenyzésbe való visszaszokásról szól. Az előzetes várakozások ellenére a magyar pilóta azonban már az első adandó alkalommal pontokat szerzett a Forma-1 Portugál Nagydíjának betétfutamain.

A portimaói versenyhétvégén különösen nehéz dolga volt a pilótáknak: a folyamatos szintkülönbségek, a változékony, nagy erejű, különböző irányokból fel-fel támadó széllökések és a tavalyi új aszfaltozás miatt továbbra is fennálló tapadás hiánya is nehezítette a munkájukat a pályán. Nem kifejezetten álomszerű feltételek az egyébként is rendkívüli nyomás mellett.

(Fotó: VRS Sport Group)

Keszthelyi Vivien a koronavírus-járvány miatti hosszú kihagyás után térhetett vissza éles helyzetben a pályára, és talán őt is meglepte, hogy rögtön az első időmérőn sikerült a 9. helyre kvalifikálnia magát. A versenyhétvége első futamán a rajtnál már meglátszottak a pályán kívül töltött idő nyomai, a 20 éves magyar pilóta azonban a verseny alatt jól hozta vissza magát és

végül a 10. helyen végzett, ezzel megszerezve első pontját a sorozatban. A második futamon tovább javult a teljesítménye, a 9. pozícióban intette le a kockás zászló, amiért újabb pontokkal gazdagodott.

Keszthelyi a harmadik versenyen is nagyot küzdött. Ismét nehéz helyzetbe került a rajt után, de sikerült feljönnie a 11. helyre egy előzéssel, amely miatt közel 6 másodperces hátrányt kellett ledolgoznia. Az ifjú pilóta ennek megfelelően növelte versenytempóját, és körről körre csökkentette a differenciát, az egyik kanyarban azonban tapadást veszített, és megpördült, így visszacsúszott a 12. pozícióba, ahonnan már a jelentős időveszteség miatt nem tudott feljebb kapaszkodni.

(Fotó: VRS Sport Group)

Bár az első versenyhétvégét rendkívül pozitív eredményekkel teljesítette, Keszthelyi egyelőre óvatosan fogalmazott.

„A szezon első harmada mindenképpen a tanulásról szól. A szabályok, a stratégiák, a gumik, az autó megismeréséről. Mivel a Dallara 320 az F3-as kategóriákhoz képest nagyobb kanyarsebességre képes, ezért idő kell mindenhez. Főleg az autó vezethetőségéhez kell hozzászokni. A két szabadedzésnek, az időmérőnek, majd a három versenynek is az eddigiektől eltérő, számomra ismeretlen stratégiával vágtam neki. Ez sok új feladattal járt, és örülök, hogy ezek közül sokat sikerült a hétvégén elsajátítani” – fogalmazott a magyar versenyző, aki a harmadik futam miatt érzett némi csalódottságot.

„Az előzést követően növeltem a versenytempót, így a féktávokon még érzékenyebb lett az autó a széllökésekre. Ennek következtében elveszítettem a tapadást az autó hátulján. Kicsit

csalódott vagyok, mert éreztem, hogy megvolt a tempóm, és szerettem volna még jobb eredménnyel megajándékozni anyák napján édesanyámat, aki sok kihagyott év után most személyesen volt kint a paddockban.

Összességében viszont rengeteg új információval és tapasztalattal gazdagodtam, és nagyon örültem, hogy ilyen hosszú idő után ismét versenyhelyzetben teljesíthettem a pályán, ami az évek alatt a második otthonommá vált” – tette hozzá.

Pihenésre nem sok ideje lesz Keszthelyinek. Csütörtökön tér vissza Magyarországra, ahol egy kétnapos kötelezettségének tesz eleget. Ezt követően egy napot tesztel Ausztriában, majd egyből a sorozat következő futamok helyszínére utazik Franciaországba. Az Euroformula F3-as bajnokság május 16-án a Paul Ricard pályán folytatódik, ahol a magyar pilóta eddig még nem versenyzett, így a felkészülés mellett a pályát is tanulnia kell.