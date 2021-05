Antirasszizmus jelszóval olyan tanmenetet vezettek be, ami démonoknak tünteti fel a fehér gyerekeket

Megosztás Tweet



Egy amerikai magániskola az oktatását úgy alakította, hogy az antirasszizmus is szerepeljen a tananyagban. De szokás szerint átestek a ló túloldalára, és a fehér gyerekeknek kell szégyenkezniük, csupán azért, mert fehérnek születtek. Az emiatt aggodalmát kifejező tanárt pedig elbocsátották.

Sorra hallunk olyan túlkapásokról a magukat antirasszistának nevezők részéről, minthogy rasszista és a környezetre is káros, ha az iskolában a gyerekeknek sok tejterméket adnak. Az Egyesült Éllamokban nem először fordul elő az sem, hogy fehér gyerekeket aláznak meg, pár napja egy hasonló hírrel jelentkeztünk, ahol „fehér, férfi, keresztény” középiskolás fiúkat gyaláztak. Ezúttal újabb iskolai túlkapás történt. „A New York-i magániskola igazgatója egy privát hangfelvétel szerint elismerte, hogy valóban démonoknak tüntették fel a fehér gyerekeket, és azért is szégyenkezniük kell, mert megszülettek” – derült ki a Yahoo News cikkéből.

A felvétel március 2-án készült, amikor George Davison, a manhattani Grace Church School igazgatója az iskola egyik volt munkatársával, Paul Rossi matematikatanárral beszélgetett. A beszélgetést az intoleráns viselkedés és a rasszizmus elleni alapítvány (FAIR) civil szervezet osztotta meg online, amely az igazságosságért, megértésért és emberiességért küzd mindenki számára.

Paul Rossi aznap aggodalmát fejezte ki főnökének amiatt, hogy az antirasszizmus elleni küzdelem iránti elhivatottságukkal átestek a ló túloldára, és a fehér gyermekekben okoznak szégyenérzetet, „démonként” tüntetik fel őket. Mindezt csak azért, mert megszülettek.

Az igazgató elismerte Rossi igazát. A tanár április 13-án egy esszét is megjelentetett, amelyben kifejezte aggodalmát az iskola társadalmi igazságosságot hirdető módszereivel kapcsolatban. Két nappal később pedig Davison azt mondta neki, hogy ne menjen munkába.

Bár az igazgató a beosztott saját érdekeire hivatkozott, ugyanis Rossit valaki megfenyegette az iskolából. Majd az iskola levelet küldött a szülőknek és a dolgozóknak, hogy Rossit felmentették tanári kötelezettségei alól, és hogy az esszéje tele van kihagyásokkal és pontatlanságokkal.

A tanár azzal válaszolt az igazgatónak, hogy az iskola hivatalos története az esettel kapcsolatban teljesen más, mint amit neki mondott.

Azt is írta, hogy sejti, az igazgató miért nem osztja meg szélesebb körben aggodalmait a fehér gyerekek démonizálásával kapcsolatban. Azért, mert nagyon jól tudja mindenki, mi történik azzal, aki ezt meglépi. Az, ami most vele is történik.

Davison ezt persze nem ismerte el, szerinte Rossi pontatlanul idézte őt, és szakmaiatlannak minősítette.

A címlapfotó illusztráció.