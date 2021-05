A változás elkerülhetetlen: így lett a futballünnepből teljes káosz

Megosztás Tweet



Szurkolói rendbontások miatt el sem kezdődött a vasárnapi Manchester United–Liverpool bajnoki mérkőzés az angol Premier League 34. fordulójában. A lázadó United-drukkerek birtokukba vették a manchesteri utcákat, feltartották a csapatbuszt, betörtek az Old Trafford stadion gyepére, és ellentmondást nem tűrő módon léptek fel a klubot 2005 óta birtokló Glazer család ellen.

Érdekesség, hogy az eredeti tervek szerint a rajongók csak az Old Trafford előtt akartak zúgolódni, a stadion gyepének elfoglalása nem volt napirenden. Az alkalomra külön készültek Glazer-ellenes transzparensek és „United a kapzsiság ellen” feliratú pólók is.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6 — B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

A tüntetés az utcán kezdődött, a helyszínen lévő több mint ezer drukker számára a rendőrségi kordon nem igazán jelentett akadályt.

Az akció nem volt mentes gyűlölködő daltól sem. Az ultrák vörös füstfelhő ölelésében énekelték a „Joel Glazer’s gonna die” („Joel Glazer meg fog halni”) című korántsem dicsőítő nótát. „How we kill him I don’t know, cut him up from head to toe, all I know is Glazer’s gonna die” („Hogy öljük meg, nem tudom, vágjuk fel tetőtől talpig, amit tudok, az az, hogy Glazer meg fog halni”) – hangzott a folytatás.

A szemtanúk szerint a legérdekesebb kétségkívül a rendőri szervek határozatlan fellépése volt, meg sem próbálták megállítani az „Álmok színházába” behatoló rendbontókat.

„Bárhová mehettünk, ahová csak akartunk. Az emberek a játékoskijárót is elfoglalták, megszerezték a meccslabdát és a szögletzászlókat is. Ami mozdítható volt, az el is tűnt. Végül a rendőrség kikísért minket. Nagyon furcsa volt” – mondta egy férfi.

A pályán tartózkodók közül pedig páran kapura lövésekkel is megpróbálkoztak, több-kevesebb sikerrel, egy repülő fáklya pedig nem sokkal a helyszíni tudósítók, Micah Richards, Roy Keane és Graeme Souness volt labdarúgók stúdiója mellett landolt. Utóbbi nem fogta vissza magát, amikor az egyik lángoló tárgy majdnem fejen találta az egyik helyszíni riportert, a volt liverpooli legendát, Jamie Carraghert.

„Az a falusi idióta valakit ma megölhetett volna”

– nehezményezte Souness.

A helyszínen eluralkodott a káosz.

A szakértőket sem hagyta szó nélkül a példátlan perpatvar. A szókimondásáról híres manchesteri legenda, Gary Neville kiállt a drukkerek mellett:

„Ez egy figyelmeztetés a klubok tulajdonosainak, hogy túl messzire mentek. A szurkolók hangja egyértelmű, nem akarják ezt tovább. Egy megreformált bajnokságot akarnak, zsarnokság, igazságtalanság és hazugság nélkül. A vezetőknek menniük kell. Mi nem akarunk rendbontást, de a szurkolóknak elegük van. Ez csak a kezdet.”

A balesetet elkerülő Carragher is megszólalt az ügyben:

„A legtöbb klub a pontokért hajt. Mi elvesztettük a futball szeretetét, ezt mindenkinek tudomásul kell venni. Sokan viselkedtek ma méltatlanul, de a jelzés lényege egyértelmű: változásra van szükség.”

Roy Keane, aki szintén nem szűkszavúságáról és finomkodásáról ismert, a következőképpen vélekedett:

„Sokszor drasztikus lépésre kell elszánnod magad, hogy észrevegyenek végre. A szurkolók léptek, most a tulajdonosokon a sor. Sokaknak ez a klub jelent mindent, biztosak lehetünk benne, hogy ez csak a kezdet. A terv pedig egyértelmű: addig mennek majd, amíg a klub új kézre nem kerül.”

Az angol kommentátort, Jon Championt élő műsor közben vették le a képernyőről, mialatt a manchesteri klub tulajdonosairól beszélt az ESPN vasárnapi adásában. Champion a volt egyesült államokbeli válogatott futballista, Taylor Twellman állítására reagált, amikor egyszerűen eltűnt a képről. Twellman élesen kritizálta a szurkolói rendbontást, és ellenpéldaként az amerikai sportgazdasági mintát, a franchise-t hozta fel, amikor angol kollégája félbeszakította:

„Ne mondd ki, utálom ezt a szót!”

„Ennek a szónak nincs helye az európai sportegyesületek életében. Az európai kluboknak szívük van. Itt a Manchester United, amelynek a tulajdonosait átkozzák. Megvették a csapatot, majd adósságba repítették. Egy szemernyi törődést nem mutattak felé.”

Champion folytatta volna, de az adást megszakították, helyette az amerikaifutball-bajnokság (MLS) eredménysorára kapcsoltak. Az ESPN később közölte: technikai okokból szüntették be az élő adást. Nem tartott sokáig, és a csatorna nyilvánosságra hozta a nyilatkozat hiányzó részét:

„Amit a glazerek művelnek, abba meghasad a szurkolók szíve. Ez az, amiért nem ülnek ölbe tett kézzel, amiért nem kérnek a szuperligából, és amiért megragadták az alkalmat a cselekvésre” – zárta le az angol szakértő.

A vasárnapi manchesteri összetűzés kialakulásában tehát több tényező is szerepet játszott. A Glazer família 16 éves uralkodása óriási adósságba taszította a csapatot, fejlesztések nincsenek, a keret évről évre gyengül, üzleti stratégiájuk pedig kizárólag a profitmaximalizálása épül. Az ellentét kicsúcsosodása a két héttel ezelőtt rövid időre felbukkanó Európai Szuperliga volt, amelynek megalapításában az amerikai tulajdonosok főszereplővé léptek elő. Már csak olaj a tűzre, hogy a két vezető a szurkolók nyomása ellenére is ragaszkodik a „vörös ördögökhöz”, túladni rajta egyáltalán nem akar.

A mérkőzés új időpontját még nem hozták nyilvánosságra.

