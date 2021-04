Több kilométeren át cipelte felesége holttestét a gyászoló férj

Megosztás Tweet



Indiában az utóbbi hetekben minden a feje tetejére állt. A koronavírus harmadik hulláma időzített bombaként robbant be, a napi fertőzöttek száma rekordokat döntöget, a kórházak zsúfolásig megteltek, az egészségügyi ellátás végkimerülőben, a világ legnépesebb országa címet valószínűleg jövőre átvevő dél-ázsiai ország kritikus napokat él át.

A járványhelyzet okozta tanácstalanságot hűen szemlélteti egy megdöbbentő eset a Telangana állambeli Kamareddyből, amelyről az angol Daily Mail számolt be. Egy gyászoló férj két mérföldön keresztül (közel 3,5 km) cipelte koronavírusban elhunyt felesége holttestét a hamvasztási helyre. A helyiek által Swamyként ismert férfinak, akit az utcai térfigyelő kamera is rögzített, a szemtanúk szerint többször is meg kellett állnia, hogy levegőhöz jusson.

A hátrányos helyzetű családfő neje a hírek szerint a városi vasútállomáson esett össze és még a helyszínen életét vesztette. A rendőrség pénzbeli támogatással járult hozzá a temetéshez, viszont a fertőzés veszélye miatt közülük, akárcsak az arra járók közül senki sem volt hajlandó fizikai kapcsolatba lépni az elhunyttal. A helyi források megerősítették, a visszakozás ellenére a hamvasztás végül sikeres volt.

Indiában továbbra is szárnyalnak a járványból adódó halálesetek, az országban már kétszer is megdőlt az egy napon regisztrált új fertőzöttek száma, tegnap 360,960 új esetről számoltak be a helyi hatóságok. A betegek elárasztják a kórházakat, India egészségügyi rendszere összeomlóban, a válság pedig továbbra is mélyül.

A címlapfotó illusztráció.