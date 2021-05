Senna tragédiája alapjaiban változtatta meg a Forma–1 biztonságát

A kilencvenes évek elején mindenki azt hitte, nem lesz több halálos baleset a Forma–1-ben, hiszen már tizenkét éve senki sem vesztette életét versenyhétvégén. Tévedtünk.

1982 nyarán az olasz Riccardo Paletti takarásból nekiment Didier Pironi pole pozícióból induló, de a rajtrácson lefulladó Ferrarijába a Kanadai Nagydíj rajtjánál. Paletti Osellája kigyulladt, és a 23 éves olasz pilóta bennrekedt a kocsiban. A szemüveges újonc súlyos hastáji sérüléseket és kettős lábtörést szenvedett, és még aznap este meghalt egy montreali kórházban.

Ezt követően egy másik olasz pilóta, a kétszeres futamgyőztes Elio de Angelis szenvedett halálos kimenetelű balesetet egy tesztelésen, a franciaországi Paul Ricard pályán. Itt is csak néhány hivatásos fotós kamerája volt jelen, a televízió nem adta élőben – ahogy később, felvételről sem – az eseményt. Ellentétben napjaink videó- és hírdömpingjével, amikor már a téli felkészülési tesztek minden mozzanatát élőben követhetjük az interneten.

Team Lotus teammates in 1985, Elio de Angelis and Ayrton Senna. Both would lose their lives in accidents at opposite ends of the Adelaide Grand Prix era, in 1986 and 1994. Profile of Lotus in Adelaide here: https://t.co/YEdpTg0Vkx #F1 #Adelaide pic.twitter.com/8VgrnuXNrm

— Adelaide GP (@Adelaide_GP) August 20, 2018