A 90 éves magyar hangosfilm… és ami mögötte van

Megosztás Tweet



Száll a Körhinta, felberreg a Meseautó, és Kabos Gyula hagymát csak hagymával hajlandó enni az örökzöld Hyppolit, a lakáj című filmben. Legendás pillanatok és alakítások fűződnek a 90 éve „beszélő” 120 éves magyar filmgyártáshoz. De mi van a csillogó felszín mögött?

1931. április 29-én kezdődött a magyar hangosfilmgyártás hazánkban. Az újjáépült Hunnia Filmgyár avatásának másnapján kezdték forgatni a tengerentúlon játszódó és hollywoodi műfajokra építő, western-romantikus stílusú A kék bálvány című filmet – olvasható az MTVA Archívum oldalán.

Tekintsünk vissza az időben!

A világ első, fizető közönség előtti filmvetítését (tíz etűdfilmmel, közte a híressé vált A vonat érkezésével) a párizsi Grand Café alagsorában a Lumière fivérek 1896-ban tartották. Felvételeikből ugyanebben az évben már Budapesten is vetítettek, a millenniumi ünnepségsorozat keretében. A film szó először a Pallas Lexikon 1894-es kiadásának fotográfia címszavában jelent meg. 1901 a hazai filmművészet kezdetét jelöli A táncz című alkotással, melyet Zitkovszky Béla vetítőgépész kamerává alakított projektorral rögzített, hogy Pekár Gyula író tánctörténeti előadásához modern, mozgóképes hátteret biztosítson. A filmetűdökben a kor olyan ünnepelt színészei szerepeltek, mint a csárdást táncoló Blaha Lujza. Az 1916-ban alapított Corvin Filmgyár a világ hetedik filmgyára volt, a később világhírű Korda Sándor főrendező irányításával.

Mozinak a költő-színigazgató Heltai Jenő nevezte el ezt a csodavilágot. A mozgóképes világ soha nem látott kihívások előtt állt, amikor a kinematográf és a fonográf találmányának kombinálásával az olyan hangosítási kísérleteken túl, mint a lemezjátszó gramofon tölcséréből szóló biofon, a kép és hang celluloidszalagon való egyidejű rögzítésével próbálkoztak. A hanghullámokat elektromos impulzusokká, majd fénycsíkká alakító, és a hangcsíkot a filmszalag szélén cikkcakkos hangképként rögzítő technológia mellett a nagy áttörést jelentő Vitaphone eljárásnál a hangot egyoldalas lemezről játszották le, aminek a játékideje megegyezett a filmszalagéval.

Bár filmtörténeti fordulópontként tartjuk számon, a túlzó színházi gesztusokkal megvalósított első magyar hangosfilm nagyot bukott a Royal Apolló Moziban tartott 1931 szeptemberi bemutatón. Míg a férfi főszereplő Jávor Pál később a legnagyobb hazai filmsztár lett; a női főszerep az újsághirdetés útján talált Rédey-Radó Nelly első és utolsó filmes feladatának bizonyult. A fiaskót csak egy dolog élte túl: Angyal László és Harmath Imre Gózon Gyula által énekelt és mesterien elfütyült betétdala.

A második magyar hangosfilm, a Hyppolit, a lakáj már igazi kasszasiker lett.

A mai Puskin mozi elődjében, a Fórumban bemutatott Székely István-film hangmérnöke a szakma legnagyobb tekintélye, a Németországban is tanult Lohr Ferenc volt, aki a Hunnia vezető szakembereként egy ideig az összes hangosfilm hangmérnöke volt. A zuglói filmgyár közelében nőtt fel és kiválóan hegedülő műegyetemi gépészmérnök-hallgatóként némafilmek „alázenélését” is vállalta diákkorában. A hangosfilmgyártás megindulásakor szerelték fel a filmgyárat német fény- vagy mágneshang rendszerű hangosfelvevő géppel, valamint a mozikat az új találmány leadószerkezeteivel.

A filmgyári fejlesztések alapvető fontosságúak voltak a hangosfilmgyártás fejlődéséhez. Kordáék világszintű technikát akartak és meg is szerezték. Cellotex elnevezésű hangelnyelő burkolatú üveg műtermet építettek, és önálló Siemens gépház és generátor, kameramozgató és háttérvetítő is létesült. A német Tobis-Klang hangrendszerű kilencmikrofonos hangfelvevő– és utószinkronizáló berendezést hosszú tárgyalások útján sikerült megszerezni félmillió pengőért, és Magyarország is licenszjogot szerzett a technológiára. A harmincas évek szinte összes filmje ezzel készült. Segítségként a német cég szakértője, Friedrich Dustmann is hazánkba utazott az első két film gyártásának idejére.

Érdekes adalék, hogy a Hyppolit forgatásához a rádiót is segítségül hívták, ugyanis eredeti hangokat nem tudtak előállítani a műteremben, így a már akkor létező rádiós archívumból kölcsönöztek hanganyagot. Lohr már az első filmnél megjósolta, hogy a hangosfilm-korszakban a mikrofonok elhelyezésére legalább akkora figyelmet kell a jövőben fordítani, mint a kameraállásokra.

A hangosfilmre való áttérésnél komoly gondot okoztak az anyagi nehézségek. A mozik nagy részénél bevételt meghaladó rezsiköltségről, kétszeres film- és vetítőgép-kölcsönzési díjakról, gépamortizációs költségekről panaszkodtak az üzemeltetők a némafilmekhez képest.

De már nem volt visszaút a hangosfilmkorszakból, aminek filmtörténetünk 1931-től 1944-ig terjedő, körülbelül 360, részben elveszett, filmmel fémjelzett korszakát nevezzük. Miközben egy fantasztikus, többségében színházi, színész-generáció nőtt fel a film műfajának sajátosságaihoz, nagyszerű mérnökök, technikai szakemberek munkáinak eredményeként csodálhatjuk kilencven év múltán is a sokszor egyszerű vonalvezetésű történetekben is „működőképes” színészi játékot. A torinói filmlaborban és a Thália filmgyárban képzett Kovács Gusztáv az 1910-es évek végén nemcsak Korda Sándor vezető operatőre volt, hanem Faludi Sándorral közösen filmlabor-alapítóként a hangosfilmgyártás utómunkájának sarokköve lett. Szakemberek sorát képezte ki a mesterségre, biztosítva ezzel a háború utáni filmszakma működését is.

Az említett Lohr Ferenc mellett jelentős hangmérnök volt az evezős olimpikonként is sikeres Kereszti Ervin; Lázár István; az 1945 utáni jelentősebb filmeknél közreműködő Rónai Gyula; Winkler Jenő; vagy a Szörényi Éva színésznő férjeként később emigráló műszaki főmérnök, Örményi István, aki a pasaréti filmgyár hangosfilm-gyártására való átalakítását, majd háború utáni helyreállítását is levezényelte. Pulvári Károly a Tobis-Klang rendszer magas licenszdíja miatt dolgozta ki saját hangrögzítési módszerét a Magyar Filmiroda laboratóriumában. A tehetséges szakember a Telefongyár és a Rádió mérnöke is volt, valamint haditechnikai fejlesztőként is működött. Elektrotechnikai cégének szabadalmain túl 1949 után elismert tudományos és kutatói pályát futott be Amerikában.

Az 1954-ben alapított, exportra is termelő, Filmtechnikai Vállalat profilja vetítőgépek, hangerősítők és egyéb segédeszközök gyártása, valamint a hazai moziüzemek műszaki felszerelése, berendezése és üzemben tartása volt. Főbb gyártmányai voltak a xenonívlámpás, stabil, mágneses és fényhangosfilmekhez készült professzionális 16 mm-es hangosfilm-vetítőgépek, fényhangosfilmekhez készített professzionális, hordozható 16 mm-es hangosfilm-vetítőgépek, beépített vetítőgéppel rendelkező gépkocsik, filmszínházi hangerősítők és kapcsolótáblák, írásvetítő készülékek, valamint vetítőernyők.

Ami a filmgyárat illeti, a II. stúdiót is megépítették, és 24 órás üzemmódra váltottak. 1936-ban további két műteremmel bővültek, melyek egybenyitásával 18 ezer légköbméteres zárt tér létrehozására nyílt lehetőség, medencével, saját légkondicionáló-berendezéssel és áramfejlesztővel. A háború miatti 1944-es leállás pillanatában a 7 műteremmel rendelkező gyár közel 1300 embert foglalkoztatott. Becslések szerint az alapítástól számítva közel húszmillió méternyi filmet forgattak le.

Az MTVA Archívum folyamatosan bővülő Fotótárában jelenleg több mint 297 ezer fénykép közül válogathat. Ha a cikk felkeltette érdeklődését, ide kattintva számos további érdekes felvételt talál.