Szakállas nő, lángoló szív, koronavírus-vakcina-fecskendő: itt vannak az új emojik

Az Apple kiadta a legújabb, az iOS 14.5 szoftverfrissítést. Az új hangulatjelek között szerepel a módosított nagy levegőt kifújó arc, a spirálszemű emoji és a felhők mögött rejtőző fej, amelyekhez csatlakoznak a módosított szívecskék is, például a lángoló szív és a gyógyuló szív.

Az Apple emellett a fecskendő emojiját is módosította, úgy hogy az ábrázolt vért tiszta folyadékkal helyettesítette a koronavírus-járvány kapcsán.

A pároknál most már nem csak a nemeket, de a bőrszíneket is lehet váltani. Így bármilyen nem, bármilyen bőrszínnel kombinálható lett.

📲 iOS 14.5 is out now with these new emojis https://t.co/Z9Tr0ZfMKp pic.twitter.com/ug5S0pwYwq

— Emojipedia (@Emojipedia) April 26, 2021