Nem kettő, hanem hat biológiai nem létezik egy texasi képviselő szerint

James Talarico demokrata párti képviselő a texasi közoktatási bizottság előtt szólalt fel, amelynek témája volt a transznemű középiskolai sportolók kizárása az állami versenyeken való részvételtől. A törvényhozás említett tagja szakmája szerint angoltanár, és mesterfokú oktatáspolitikai diplomát szerzett a Harvardon – számolt be a The Washington Times.

– jelentette ki Talarico a meghallgatáson.

Talarico kifejtette, hogy az X- és az Y-kromoszómán alapuló tudományos álláspont szerint „valójában hat biológiai nem létezik”: nemcsak XX (nő) és XY (férfi), hanem egyedülálló X, XXY, XYY valamint XXXY is. „A lényeg, hogy tudományos szempontból a nemiség csak egy spektrum, ami gyakran félreértésekre ad okot” – mondta a képviselő.

NEW - "Modern science obviously recognizes that there are many more than two biological sexes, in fact, there are six," Texas Democrat James Talarico claims in transgender athlete hearing. pic.twitter.com/HXoeu1wFqU

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 26, 2021