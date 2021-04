Meglepő ki lehet az Arsenal új tulajdonosa

A 38 éves svéd üzletembert, aki társalapítója és jelenleg ügyvezető igazgatója a zene-streamelő szolgáltatásnak, gyermekkora óta közeli érzelmi viszony fűzi az észak-londoni együtteshez. Merész álmát Twitter csatornáján tárta nyilvánosság elé:

„Gyermekkorom óta az Arsenalnak szurkolok. Ha a KSE eladná a klubot szívesen jelentkeznék érte”–írja a bejegyzésben.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.

