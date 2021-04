Mali ismeretlen fekete császára „nagyszerűbb” volt, mint Nagy Sándor vagy a római cézárok

„Ismerkedjetek meg Mansa Musával, aki a nyugat-afrikai Mali Birodalom császára volt, és a valaha élt leggazdagabb uralkodó.” Ezzel a szlogennel reklámozza gyerekeknek szóló ismeretterjesztő podcast-sorozatának legújabb epizódját a BBC.

I. Músa (vagy Mansa Músa), aki feltehetőleg 1280 és 1337 között élt, volt a nyugat-afrikai Mali Birodalom tizedik uralkodója. Trónra lépése idején a Mali Birodalom a mai Gambia, Guinea, Szenegál, Mauritánia és Mali területeit foglalta magába, amelyeket elődei katonai erővel meghódítottak.

You've probably heard of Jeff Bezos and Bill Gates, but what about Mansa Musa?

Arguably the richest human to have ever lived, Mansa Musa ruled over the Mali empire in the 14th Centuryhttps://t.co/xthsl0q5Cx pic.twitter.com/nm8P5eJ3iS

