Két magyarral akarták elvitetni a balhét a német bundabotrányban

A foci tényleg csak a pénzről szól? Történet arról, hogy a „szabad világ” egyetlen hajtóanyaga egyúttal a legnagyobb kötöttsége is. A Bundesliga 1971-es, a volt fradista Varga Zoltánt is érintő bundabotrány történetét dolgozta fel a Huszárvágás blog.

A német futballvilágot megrázó legnagyobb bundabotrány 1971. június 6-án tört ki, amikor Horst-Gregorio Canellas, a Kickers Offenbach elnöke az 50. születésnapján lejátszott egy hangfelvételt, amelyen az eladott meccsek áráról alkudozott néhány játékossal. Az első részben olvashattuk a botrány kitörését követő zavaros jogi eljárásokat, a Hertha Berlin mosakodását, és azt, ahogyan látszat-ítéletekkel sújtották tíz csapat játékosait és néha vezetőit is. De arról is esett szó, ahogyan a két magyarral, Gergely Lászlóval és Varga Zoltánnal akarták elvitetni a balhét. Innen folytatjuk, ez ugyanis a berlini klubnak igen komoly gyakorlati problémákat okozott – olvashatjuk a Huszárvágás blog legfrisebb bejegyzésében.

A Schalke csalására ugyanis furcsa módon úgy derült fény, hogy a Herthánál jószerivel nem tudtak 11 embert összekaparni, hogy a pályára lépjenek. Miután a Schalke ellen 3–1-re kikaptak, polgári bíróságnál támadták meg német labdarúgó szövetség döntését Varga Zoltán eltiltásáról. A bíróság első körben visszaadta Varga játékengedélyét, s a visszavágón 3–0-ra legyőzték a Schalkét. Csakhogy a Schalke fellebbezett a német szövetségnél, amely jogtalannak minősítette a polgári bíróság ítéletét, és 0–2-re a Schalkének ítélte a meccset! Hamarosan újabb fordulat történt: a Schalke már a Kupagyőztesek Európai Kupájában menetelt, amikor kiderült, hogy a Schalke-keret is benne volt a Bielefeld bundájában, s ők is eladtak egy meccset! A Schalke játékosai ezután eskü alatt vallották, hogy ártatlanak, azonban kiderült, hogy hamisan esküdtek. A Schalke ellenfelei a mai napig FC Meineid, vagyis FC Hamistanúzók néven emlegetik a klubot.

A Hertha BSC magyar játékosának, Varga Zoltánnak a BRFK-s dossziéja. (Forrás: Huszárvágás blog)

De mi is történt azon a napon, 1971. június 5-én, a berlini stadionban a Hertha BSC – Ariminia Bielefeld meccsen, illetve előtte? A kieséssel, és ezáltal pénzügyi csőddel szembenéző Bielefeld fejenként 15 ezer német márkát (összesen 250 ezret!) ígért a meccsért a Hertha játékosainak. Hogy mennyi volt ez a pénz? Volkmar Groß, Varga csapattársa így nyilatkozott: „Akkor 1200 márka alapilletményt kerestünk, és jó hónapokban 3000 márkát kaptunk bónuszokkal”.

A Hertha együttese kétszer is szavazott az bundázás elfogadásáról, egyszer egy étteremben, egyszer pedig az öltözőben. Egyáltalán nem volt egyhangú a döntés, és feltételezhető, hogy a magyarok is nemmel szavaztak, de legalábbis Varga. A bielefeldieknek ugyanis szóltak, hogy arra a magyar fiúra, a csodacsatár Vargára jó lesz vigyázni, mert bármikor elsülhet a lába. Ezért egy iskolatársát, az ekkor már Bielefeldben élő Bartos Józsefet küldték el hozzá, hogy további 40 ezer márkát ajánljanak fel számára. Varga a meccs előtt kérte a pénzt. Az első félidőben a német sajtó szerint minden párharcot elveszített, eladta a labdákat, és csak sétálgatott a gyepen. A félidőben azonban nem az öltözőbe ment, hanem a stadion sajtó-részlegébe (más verzió szerint egy telefonfülkéhez).

Felhívta a feleségét: „Megérkezett a pénz?” A nemleges válaszra az egyébként is szangvinikus játékos bedurrant.

„Ezek a disznók rajtunk akarnak keresni, külföldieken! De most tönkreteszem az üzletüket!”

– mondta állítólag.

A Bielefeld ugyanis a történet szerint csak a meccs utánra ígérte a pénzt, amit Varga nem fogadott el. Valóban így volt? Vagy csak a német média bevált közhelyéről van szó? Varga élete végéig tagadta a dolgot, miközben – sajnos – a sztori nem hangzik teljesen hihetetlenül. Még akkor is, ha nem teljesen igaz.

Annyi bizonyos, hogy a második félidőben Varga igen aktívvá vált, Tasso Wild szerint: „Varga őrülten játszott”, pedig röhejes módon még a sajátjai is fogták, akadályozták. Ekkor rúgta a kapufát is, illetve a keresztlécet is eltalálta. Csakhogy, húsz perccel a vége előtt Bernd Patzke, a hazai védő eladta a labdát egy támadónak, és a Bielefeld be is rúgta a labdát.

Végül Varga ügyében kompromisszum született:

noha bizonyítottnak találták, hogy a Hertha egész együttese benne volt a bundában, a szövetség jogilag kifogásolható módon tiltotta el Vargát örökre, ezért abban maradtak, hogy az életfogytig szóló eltiltást visszavonják, viszont távozzon.

Varga egy sikertelen franciaországi próbálkozás után Aberdeenbe ment (a skótok később, 2003-ban, a klub centenáriumán a legjobb tizenegybe választották!) Utána az Ajax igazolta le 1973-ban, a Barcelonába távozó Johan Cruyff utódjának. Ez megcáfolta azt a vélekedést, hogy Cruyff fizikailag erősebb volt. Illetve megcáfolta volna. A vb előtti idényben a holland szövetségi kapitány ugyanis azt kérte a klubedzőktől, hogy a válogatott kerettagokat szerepeltessék, így Varga a mellőzés miatt távozott. Szerepet játszhatott a mellőzésében nyugtalan természete is.

Ekkor már visszatérhetett Németországba, a Borussia Dortmundhoz igazolt. A csapat vele feljutott a Bundesliga I-be, de 1976-ban Otto Rehhagel lett az edző. Ő még kaiserslauterni futballistaként egy meccsen szétrúgta Vargát, aki ezért feljelentette – és Rehhagel most, edzőként pitiáner bosszút állt: alig szerepeltette a magyart. Úgy tűnt, hogy Varga egy görög sorstragédia hőse, akit nemcsak a kommunista állambiztonság-, de még a "szabad világ" pénzügyi megkötözöttsége-, tovább személyes ellenségek is üldöznek. A Fúriák azonban nemcsak kívülről-, hanem belülről is tudják űzni-hajtani a tragikus hőst...

Azonban a nézők hamarabb álltak bosszút, és nem Varga Zoltánon, hanem magán a német labdarúgáson.

Az 1971-1972-es szezonban töredékére csökkent a meccsekre látogatók száma. Végül csak az 1974-es nyugatnémet rendezésű vébén, a világbajnoki cím megszerzése után állt helyre a német foci becsülete.

Így már az 1970-es évek elején kiderült: az európai foci ugyan üzlet, és a pénz a hajtóanyag ebben a motorban, de azért valami másról is szól ez a sport. Mégpedig a szurkolókról. Arról, hogy ezek a csapatok nemcsak egy-egy befekető pénzügyi tervét fejezik ki, hanem sokkal, de sokkal többet: egy-egy közösség álmait.