Iszlamista gyilkosság: rendőrőrsök elé vonultak a franciák

Különös választ adott a pénteki, egész Franciaországot sokkoló merénylet arra a napokban meghirdetett, s a következő hónapokat felölelő társadalmi vita-kezdeményezésre, melyet éppen most indított el a kormány, s melynek tárgya éppen a szekularizáció (a modern liberális demokrácia egyik alapvető igénye a politikai hatalom vallásmentessége – a szerk.)

Mint a gyilkosság részleteit ismertető lapokból kiderül, a rambouillet-i rendőrségen (Rambouillet egy közel 27 ezer fős kisváros nem messze Párizstól, nyugati irányban - a szerk.) adminisztrítív feladatot ellátó, egyenruhát ennek okán nem viselő asszony, Stéphanie Monfeture április 23-án éppen hogy csak kilépett a rendőrség épületéből, hogy rendezze parkolását a tárcsás automatánál. A 49 éves nőre ekkor rátámadó, mint kiderült, radikális iszlamista tunéziai férfi Allahu akbar!-t üvöltve, kétszer is torkon szúrta a szerencsétlen nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az őrjöngő támadót agyonlőtték. Az asszony, aki Yvelines-ben élt pék foglalkozású férjével és két 13 és 18 éves lányukkal, 26 esztendeje dolgozott a helyi rendőrségen. Kollégája, a TV5 által megszólaltatott René Tardiff elmondta: még mindig nem képes felfogni munkatársa halálát.

Thinking tonight of the family of Stephanie M, the police worker killed in a suspected terror attack in #Rambouillet. There will be an investigation & many questions to be answered, but the most heartbreaking fact will remain... two teenagers lost their mother today. pic.twitter.com/rCQMJOsxru

— Emma James (@jmojames) April 23, 2021