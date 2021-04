Különös utasításokat fogalmaztak meg fehér embereknek a George Floyd-téren

A minneapolisi 38. utca és a Chicago sugárút találkozásánál található, George Floydról elnevezett tér bejáratánál elhelyezett tábla “a közösség, a nyilvános fájdalom és a tiltakozás szent helyének” nevezi a területet.

A plakát készítői a látogatóknak azt írják: "tiszteljék meg ezt a teret, mint azt a helyet, amely összeköt, és odafigyelő emberekként fejezzék ki fájdalmukat."

"Emelkedjenek felül önmagukon, és jöjjenek hallgatni, tanulni, gyászolni és tanúskodni" - áll az első pontban, amely úgy folytatódik:

"Ne feledjék, azért vannak itt, hogy támogassanak, és nem azért, hogy önöket támogassák."

A második pontban azt írják: "Gondolják át, hogy a hangerejük, a lépéseik és cselekedeteik támogatják-e, vagy aláássák azon erőfeszítéseiket, hogy felülemelkedjenek önmagukon."

A fehér látogatóknak azt is tanácsolják a harmadik pontban, hogy "igyekezzenek hozzáadni a tér energiájához, ahelyett, hogy apasztanák azt". Ezenkívül - a feketebőrű, őslakos és a színesbőrű emberekre alkalmazott betűszót használva - azt írják: "osszák meg saját törekvéseiket a többi fehér emberrel, miszerint nem akarnak ártani a BIPOC-közösségnek".

A negyedik pontban arra szólítják fel a fehér embereket, hogy csakis olyan fotókat készítsenek és töltsenek fel a közösségi médiafelületekre, amelyeken a rajta szereplő egyének beleegyeztek abba, hogy szerepeljenek a képen.

– áll az utolsó utasításban.

White people about to enter George Floyd square are given special instructions pic.twitter.com/3gzpwqUmtS

— Matt Finn (@MattFinnFNC) April 21, 2021