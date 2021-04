Hiába a vádalku börtönbe került a férfi, aki ellenezte lánya nemváltó műtétjét

Az apát korábban azért ítélte elzárásra a bíróság, mert ellenezte lánya nemátalakító műtétjét. A férfi megpróbáltatásai azonban azóta sem értek véget. A férfinek jogi képviselői korábban azt ígérték, hogy ha bűnösnek vallja magát, felfüggesztett büntetést kap majd, a bíró azonban végül meggondolta magát – adta hírül a Hetek.

Robert Bauman főbíró és Barbara Fisher bíró döntése úgy szólt, hogy az, hogy az apa nem hajlandó elfogadni tinédzser lányának döntéseit

ami törést hozott az egyébként szeretetteljes szülő-gyermek kapcsolatban, ez pedig nem szolgálja a gyermek érdekeit” – írták, és megtiltották, hogy az ügy kapcsán a férfi a sajtónak nyilatkozatot tegyen.

A bíróság azt is elrendelte, hogy az apa biológiai lányára ezek után csak férfi névmásokat használjon. Ennek a férfi azonban nem tett eleget.

A férfit ezután letartóztatták, és a koronavírus-rendelkezések miatt szokatlanul hosszú ideig, 45 napon át tartották előzetes letartóztatásban, ahol napi 23 órát kénytelen magánzárkában tölteni. A tárgyalást eredetileg április 12-re tűzték ki, végül 13-ra halasztották és a bíró április 16-án hirdetett ítéletet.

This could never happen, said those who called my stance against Bill C16 alarmist. I read the law and saw that it was, to the contrary, inevitable https://t.co/zi8vB5x4x0

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) March 18, 2021