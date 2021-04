A szólásszabadság bajnokaként tömjénezte magát a YouTube vezérigazgatója

Susan Wojcicki, a YouTube vezérigazgatója a véleménynyilvánítás szabadságáért küzdőket elismerő Free Expression díjat kapott a Freedom Forum Intézettől egy virtuális rendezvényen, amelyet a YouTube, a Google tulajdonában lévő online videóplatform támogatott.

Wojcicki a vele készített interjúban arról beszélt, hogy az általa irányította oldal mennyit tett már a szólásszabadságért, melynek pozitív hatásait is kiemelte.

– mondta Susan Wojcicki, a YouTube vezérigazgatója.

Kifejtette továbbá, hogy működésük kezdete óta nem engedélyezett a felnőtteknek szánt, a gyűlöletkeltésre alkalmas és a veszélyes tartalom.

Wojcicki kijelentése után szinte azonnal felrobbant az internet világa, és kételkedő, cinikus posztok özönlötték el a közösségi oldalakat.

Egyesek viccesnek vélték a kijelenést, és hihetetlennek, hogy szólásszabadságot hirdet az oldal, ami amúgy cenzúrától hemzseg.

This is one of the biggest jokes of the year. This woman's platform has censored so many people this year alone from sharing their "freedom of expression". Should have been awarded the "Censorship of Freedom of expression" award. https://t.co/CRkCyEKwwl

— Kurtis Stacey (@Kurtis_J_Stacey) April 22, 2021