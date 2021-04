Elvették az „év humanistája” címet az ateista Dawkins professzortól

Az AHA még 1996-ban Az önző gén, illetve az Isteni téveszme könyvekért jutalmazta Dawkinst a díjjal a tudományos fogalmak tömegek felé való kommunikálásának segítéséért. Úgy tűnik azonban, hogy a társaság most meggondolta magát – számolt be a Mandiner.hu.

A döntés hátterében az áll, hogy

Dolezal egy polgárjogi aktivista, aki éveken keresztül egy fekete nőnek tettette magát.

Dawkins a közösségi médiában reagált az őt ért kritikákra. Azt írta, hogy nem állt szándékában a transzneműek becsmérlése. Kiemelte, hogy a szóban forgó Twitter-bejegyzést azzal a kifejezéssel zárta, hogy „beszéljünk róla”, és sajnálja, hogy ennek ellenére félreértették az üzenetét.

"Thou shalt not question gender ideology!" Says the atheist org.

"The AHA Board has concluded that Richard Dawkins is no longer deserving of being honored by the AHA, and has voted to withdraw, effective immediately, the 1996 Humanist of the Year award." https://t.co/vhrrYcXt0N

— Colin Wright (@SwipeWright) April 20, 2021