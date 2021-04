A verekedős McGregor lehet a Manchester United új tulajdonosa?

Köztudott, hogy az amerikai klubvezetők közkedveltsége jócskán megingott, hiszen vezető szerepet játszottak az új versenysorozat megalapításában. A ír harcművész jó alkalomnak látta, hogy odaszúrjon egyet, és nem mindennapi módon reagáljon az elmúlt napok eseményeire.

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021