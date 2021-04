Kastély, templom, vár – az idei ICOMOS-díjas műemlékfelújítások

Megosztás Tweet



Az UNESCO műemléki szervezete, az ICOMOS magyar bizottsága minden évben kiosztja a legszínvonalasabb műemlék-felújításoknak járó díjat. A díjra bárki javaslatot tehet, amit a bíráló bizottság értékel, majd április 18-án, a műemléki világnapon közzétesz. A díjazottak minden évben például is szolgálhatnak, hogy érdemes magas színvonalon, odafigyeléssel felújítani akár egy értékes parasztházat is, hiszen minden műemlékben- a felújítás nehézségei és költségei mellett – óriási potenciál rejlik. A díjak mellett citromdíjat is osztanak a legszakszerűtlenebb, legkártékonyabb felújításokért, ez idén elmaradt, bár a szervezet szerint lett volna rá érdemes jelölt... mindenesetre, most tekintsük át a díjazott munkákat, illetve azok tervezőit, megrendelőit!

Máriapócs, katolikus templom

Építész: Hild Csorba Bernadett, Wittinger Zoltán, megbízó: Szenes István plébános

A híres kegytemplomnak szinte az árnyékában található katolikus templom egy darab "visszakapott középkor". A sok átépítés miatt az épület egy jellegtelen templommá vált, ami épülhetett volna akár a kilencvenes évek elején is, noha arányai és támpillérei elárulták, hogy sokkal többről van szó. A feltárások során kihámozták a középkori formákat, előbukkantak a 15. századi ablakok, az eredeti bejárat, sőt még freskótöredékeket is találtak a régészek. A berendezésre is kiterjedő felújítás, egyszerű, puritán, és szerencsére mentes a mostanában több helyen előforduló túlzott letisztultságtól, ami üressé, rideggé teszi a katolikus templomokat is – olvasható az Architextúra blogban.

Bajna, Sándor-Metternich kastély

Építész: Erő Zoltán, Szilágyi Klára, megbízó: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Sándor-Metternich kastély (Fotó: Sándor-Metternich kastély Facebook oldala)

A Gerecse alatti faluban álló kastély a Sándor-palotát is építtető ördöglovas, Sándor Móricz nyári rezidenciájaként épült. Az építkezés azért volt esedékes, mert a gróf feleségül vette Metternich kancellár lányát, Leontinát. Az építkezéshez "sztárépítészt", Hild Józsefet szerődtették. A nemes arányú, egyszerűségében is elegáns kastély legfőbb értékei a festett dísztermek, a Raffello-terem és az etruszk terem. Mindkét helyiség súlyosan megszenvedte második világháborút követő sanyarú évtizedeket és különösen az 1974-es födémcserét. Szerencsére a Raffaello-terem mennyezefestését Illés János és Szentesi Rózsa restaurátorok akkor leválaszották és 124 darabra vágva megőriztek. Most, közel ötven év után tértek vissza eredeti helyükre. A kastély felújítása egyébként már több évtizede tart, de igazából 2018-tól vett nagy lendületet, ez a munka záródott le a hónapokban.

Az etruszk-terem a helyreállítás előtt. Látható, hogy a mennyezet hiányzik, helyette deszkafödém készült, valamint a boltozatok tehermentesítése miatt kihordták a terem padlóját alkotó feltöltést.

Sümeg, Ramassetter-ház

Építész: Dencs Tibor, megbízó: Sümeg Város Önkormányzata, Végh László polgármester

A felújított Ramassetter-ház (Fotó: Ramassetter Látogatóközpont Facebook oldala)

A Ramassetter-ház jó példa arra, hogy az ország egyik jellemző épülettípusában, a földszintes kisvárosi-mezővárosi polgárházban mennyi lehetőség és érték rejlik. Sümeg iskolaalapító kékfestőmester polgárának egykori háza különösebb feltűnés nélkül omladozott évtizedekig. A város megvásárolta az épületet és emlékház, valamint idegenforgami célból újíttatta fel – a pályázati pénzek mellett a képviselők tiszteletdíjukat ajánlották fel a munkák biztosítására. A ház a belvárosban található, mégis kiesik a sümegi idegenforgalom hagyományos vár-püspöki palota útvonalából, így remélhetőleg sikerül ezáltal a turisták által látogatott területet növelni.

A felújítás során "természetesen" barokk kori falfestések is előkerültek. A festést konzerválták, de nem egészítették ki, így autentikusabb, bár a laikus számára talán kevésbé értékelhető hatást kelt. A felújítás emelett valóban példamutatónak és magas színvonalúnak tekinthető.

Szögliget, Szádvár

Építész: Kelemen Bálint KÖZTI, megbízó: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., közreműködő: Szádvárért Baráti Kör

Szádvár (Fotó: Szádvaréti Baráti kör)

Az Aggteleki-karszt egyik csúcsán emelkedő várrom az egyik legszebb példája az elkötelezett civilek munkálkodásának. A Szádvárért Baráti Kör tagjai 2007 óta módszeresen dolgoznak a bozótirtáson, a régi kövek összegyűjtésén, rendszerezésén, falak állagmegóvásán. Munkájuknak is köszönhetően a bozótból fokozatosan kibontakozott az óriási területű erődrendszer, a Bebek-család egyik ősi fészke. A most elkészült, és díjazott felújítás során felhasználták a tagok által kinyert és megtisztított köveket, stabilizálták a falakat és a hely hangulatába illő fa gyilokjáró-rendszert építettek. Noha készültek elméleti rekonstrukciós tervek, mind az egyesültet, mind a várprogramban a felújítást koordináló NÖF a vár rom-jellegének fenntartását szeretné, a cél egy „egy egységes, rendezett romkép" kialakítása volt.

Idén mindhárom díjazott épület közberuházásban újult meg, de az elmúlt években szép számmal találkozhattunk magánépíttetők megbízásából megvalósuló, magas színvonalú, értékmentő és értékteremtő felújításokkal. Ez a négy díjazott projekt is önmagán túlmutató: egy középkori épületet kapott vissza az ország, valamint egy sok évtizede méltatlan állapotban lévő kastély újult meg, egy kisváros példamutatóan újította fel egy híres polgárának lakóházát, valamint egy civil szervezet segítségével bújt elő egy várrom a bozótból.