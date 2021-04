Ennyi volt? Szétesőben az Európai Szuperliga, egyre több klub visszakozik

Megosztás Tweet



Forrnak az indulatok az európai futballban az Európai Szuperliga (ESL) indulásának bejelentése óta és szinten percenként érkeznek új információk. Brit médiaértesülések szerint a Chelsea és a Manchester City, spanyol részről pedig a Barcelona és az Atlético Madrid már visszakozik, hogy mégsem lép be a Szuperligába, de az érintett klubok ezt egyelőre nem erősítették meg. Ezzel pedig könnyen dugába dőlhet az egész kezdeményezés. Spanyol sajtóértesülések szerint válságértekezletet tartanak a szakadárok.

Bombaként robbant a hír pár napja, hogy az Európai Szuperliga alapításáról, amelyhez 12 európai nagy csapat csatlakozott.

A húszcsapatosra tervezett Szuperligát hat angol - Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City -, három olasz - Juventus, AC Milan, Internazionale - és három spanyol - Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid - sztárklub hozta létre. A tervek szerint az új versenysorozatnak 15 állandó tagja lenne.

Az ESL elnökének Florentino Perezt, a Real Madrid elsőszámú vezetőjét választották meg. A BBC szerint a Chelsea kedden már azt jelezte, mégsem kíván részt venni a sorozatban.

A bajnokság létrehozásának tervét a hétfői bejelentés óta gyakorlatilag mindenki támadta, magasrangú politikusok is, az európai szövetség (UEFA) pedig kilátásba helyezte, hogy kizárja a szuperligás klubokat például a Bajnokok Ligájából, játékosait pedig nem engedi válogatott találkozókon szerepelni.

A brit sajtó szerint a Premier League két sztárcsapata pont emiatt fontolgatja, hogy mégsem csatlakozik a kezdeményezéshez. A Chelsea és a Manchester City is bejutott a BL elődöntőjébe és a jövő héten már a döntőbe jutásért játszatnak a Real Madrid illetve a PSG ellen. A The Guardian szerint hamarosan közleményben jelentik be döntésüket.

A brit sajtó kedd este már arról írt, hogy szinte bizonyossá vált, hogy a City kilép a kezdeményezésből, de még nem erősítették meg döntésüket és a Chelsea játékosai is jelezték a klubvezetés felé aggályaikat hétfői beszélgetésükön. A két csapat visszalépésével lényegében dugába dőlne a grandiózus terv.

A játékosok mellett a szurkolókból is dühöt váltott ki az elitliga létrehozása. A Chelsea szurkolók a csapat kedd esti bajnokija előtt a stadion előtt szerveztek tiltakozást. A drukkerek árulónak nevezték és szidalmazták Petr Czech-t. A

cseh kapuslegenda most a Chelsea technikai igazgatója. A szurkolók megakadályozták a csapat buszának bejutását a stadionba. A Brighton elleni találkozó ezért negyedórával később kezdődött.

Az elmúlt 48 órában szinte példa nélküli ellenállást indult Szuperligával szemben. A londoni Tottenham vezetése lapátra tette a csapat trénerét, miután José Mourinho bírálta a szuperliga tervét. Lemondott a Manchester United elnöke Ed Woodward is.

A média beszámolói arról is szólnak, hogy a Manchester United első embere, Ed Woodward, illetve a Juventus elnöke, Andrea Agnelli is beadta lemondását, ez pedig az ő visszalépésüket is előrevetíti.

Spanyol sajtóértesülések szerint kedd éjszaka válságértekezletet tart a labdarúgó Európai Szuperliga megalakulásában érdekelt 12 klub vezetője.