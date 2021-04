A pálya hőse, az utca réme (II. rész) – Oscar Pistorius: bukott hős, aki soha nem lelhet békére

Megosztás Tweet



Ami sokak számára a megváltást, a szegénységből és a rossz társaságból a kitörést jelenti, az másoknak mázsás súlyként nehezedik a vállára. A magasból egyik pillanatról a másikra mélybe zuhanó sportolók sokszor nem tudnak megbirkózni a hírnévvel, a sérülések okozta maradandó fájdalmakkal vagy egy családtag elvesztésével, és hosszan tartó gyötrelmüknek végül mások lesznek áldozatai. Phillip Adams egykori amerikai futballista tragikus gyilkossági ügye kapcsán a hirado.hu összeállításában azokat a játékosokat veszi górcső alá, akik a pálya hőseiből az utca rémei lettek.

Phillip Adams egykori profi amerikai futballista nemrég húsz lövést leadva öt ember életét oltotta ki. Az áldozatok között volt kezelőorvosa, Robert Leslie, annak felesége, Barbara, valamint két unokájuk, a kilencéves Adah és a mindössze ötéves Noah is.

Szemtanúk szerint Adams a lövöldözés után szülei otthonába menekült, ahol a rendőrség tájékoztatása szerint kiérkezésük után öngyilkos lett. Apja és ügynöke is a futballt vádolja amiatt, hogy elvesztette az eszét.

De nem Adams volt az egyetlen, aki a pályafutása után démonokkal küzdött. Az összeállításunkban szereplő egykori sikeres sportolók mind rossz útra tértek, hiába voltak adottak a körülmények egy jobb, gondtalan életre.

Oscar Leonard Carl Pistorius

Oscar Pistorius elképesztő mentalitású sportember, kivételes sprinter, és elítélt gyilkos.

A dél-afrikai származású sportoló mindkét lábát amputálni kellett 11 hónapos korában egy veleszületett rendellenesség miatt, ő azonban

a keserű élet helyett a kemény munkát választotta, aminek hat paralimpiai arany a gyümölcse rövidtávfutásban.

A 2011-es atlétikai világbajnokságon Pistorius volt az első amputált atléta, aki egészséges versenyzők között nyert érmet. A 2012-es londoni olimpiára is kvalifikálta magát az egészséges atléták közé, így ő lett az első parasportoló, aki műlábbakkal fejezett be versenyt az ötkarikás játékokon. A záróceremónián ő vitte Dél-Afrika zászlaját a sportolók felvonulásán.

Pistorius karrierjében 2013. február 14-én, Valentin-napon reggel érkezett el a tragikus fordulat, amikor agyonlőtte barátnőjét, Reeva Steenkampet. Pistorius bevallotta, hogy négyszer is rálőtt a fürdőszobában tartózkodó nőre, akit állítása szerint betörőnek hitt.

A következő évben lezajlott tárgyaláson a védelem mindent bevetett, beszámíthatatlanságra hivatkozott, sőt, előkerült többek közt Reeva Steenkamp Valentin-napi levele is, melyet Pistorius olvasott fel könnyek között. Az ítélethirdetés is drámai fordulatot vett. Amikor a sportoló ügyvédje azzal érvelt, hogy műlábai nélkül nem lett volna képes szándékosan ártani barátnőjének, a bíró felszólította, hogy mutassa be, hogy pontosan mire gondol, látni akarta, hogyan tud Pistorius „lábak nélkül járni”.

A helyi televíziós csatornák élőben sugározták, ahogy a dél-afrikai futó megpróbál esés nélkül, amputált lábain sétálni. A tárgyalóteremben tomboltak az indulatok: Pistorius családja, barátai, rajongói és a többi szemlélődő is sírva fakadt a jelenet láttán. Többen hangosan felzokogtak, mikor a megalázott, magasságától „megfosztott” sportoló odatámolygott a bíró elé.

Végül, talán a szívfacsaró jelenetnek köszönhetően, igencsak enyhe ítélet született. A sportolót a bíróság szándékos gyilkosságban nem találta bűnösnek, felelőtlenségből elkövetett emberölésért azonban

öt év börtönbüntetésre ítélte, míg további három év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki rá „vakmerő veszélyeztetésért”, amiért korábban egy étteremben fegyvert rántott.

A történet azonban itt nem ért véget, 2015-ben az ügye a dél-afrikai legfelsőbb bíróság elé került, amely hatályon kívül helyezte a korábbi ítéletet, és gyilkosságért hat évre hosszabbította meg a büntetését.

Az igazságszolgáltatási rendszert az első és második ítélet után is komoly bírálatok érték, melyek rendszerint arra mutattak rá, hogy sportteljesítménye miatt kivételeztek Pistoriusszal.

„Lehet, hogy a közvélemény hangos és kitartó, de ez nem játszhat szerepet a bíróság döntésében (…) Úgy vélem, hogy a hosszú távú börtön nem szolgáltat igazságot” – mondta az ítélet első, egyéves meghosszabbításáról döntő bírónő, Thokozile Masipa.

„A vádlott élete soha nem lesz ugyanaz. Bukott hős, és soha nem lelhet békére”

– tette hozzá.

A bírónő ítélete az ügyészséget nem hatotta meg, amely fellebbezésének köszönhetően a bíróság 13 év 5 hónapra emelte a börtönbüntetés időtartamát.