A nagy blöff, avagy mit tanulhatna a futball a Forma–1-től?

A költségcsökkentés nem új keletű az élsportban, és a Forma–1-ben különösen nem az. Már 1989 végén azért tiltották be a turbómotorokat, mert túl magasnak tartották a fejlesztési költségeket, ami veszélyeztette a csapatok létbiztonságát. Néhány évvel később az autóipart forrdalmasítja az elektronika számítógépes vezérlése, és a világbajnok McLaren éves költségvetése az 1988-as 180 millió dollárról négy évvel később több mint 35 százalékkal, 295 millió dollárra ugrott.

Az autógyártók lehettek a szakadár futballklubok példaképei

A közepes és a kisebb csapatok azóta több alkalommal követelték az autósport irányító testületétől, a Nemzetközi Automobil-szövetségtől (FIA), hogy tegyen határozott lépéseket a költségek megzabolázására. Miután az FIA elnöke bejelentette, hogy próbálkozásai – főként a nagy csapatok ellenérdekeltsége miatt – kudarcot vallottak, „alulról jövő” kezdeményezés indult az elszabadult költségek megfékezésére.

Ezzel egy időben a 2000-es évek elején a Forma–1-ben szereplő nagy autógyártók,

A helyzet tehát kísértetiesen hasonlított a tizenkét futballklub motivációjára, ami végül az Európai Szuperliga tervezett elindításához vezetett.

Az említett autógyártók 2004-ben megalapították érdekvédelmi szervezetüket, amely a Grand Prix World Championship (GPWC) néven egy idő után nyíltan azzal fenyegette az FIA-t és a FOM-ot, hogy ellenszériát indít, ha nem teljesítik a követeléseiket. Ebben a csapatok akarták megszabni az indulás technikai feltételeit; azt, hogy melyik versenypályákon tartanak futamot, és természetesen maguk között osztották volna szét a televíziós közvetítésekből és a reklámokból befolyó jogdíjakat is.

Blöffölt a Ferrari, de egyben maradt a Forma–1

A helyzet a 2005 januárjára odáig fajult, hogy a GPWC közzétette a saját versenynaptárát, és félő volt, hogy a Forma–1-es világbajnokság kettészakad. A kilátástalannak tűnő helyzetben Bernie Ecclestone zseniális húzással maga mellé állított két csapatot, s ezzel megbontotta az autógyártók egységét.

A Ferrari – amely Michael Schumachernek köszönhetően 2000 óta nyerő szériában volt, ezért alapvetően ellenezte a többiek költségcsökkentésre, illetve technikai leszerelésre irányuló terveit – egykettőre beadta a derekát, csakúgy, mint Sir Frank Williams, akinek csapata éppen az utolsó szezonjára készült a BMW-vel, ezért nagy szüksége volt minden centre.

