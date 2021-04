„Óriási kapzsiság, a kígyók közel vannak”, „elárultak”, „undorodom” – Sportvezetők és játékosok is kiakadtak az Európai Szuperliga miatt

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfő délután bejelentette, hogy elfogadta a Bajnokok Ligája (BL) reformjavaslatát, így a legrangosabb európai kupasorozat 2024-től már az új keretek között zajlik majd.

A bejelentést az amerikai sportgazdasági mintára épülő Európai Szuperliga (ESL) megszületése árnyékolja be, amely alapjaiban megy szembe az európai klubfutball eszméivel, hagyományaival. Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke hétfői közleményében éles szavakkal illette mindazokat, akik támogatják ezt a kezdeményezést: „az európai kupasorozatokra érdemleges, valódi versenyt jelentő kvalifikációval lehet csak bejutni, ez teszi lehetővé, hogy mindenki versenyezhessen.

Mindannyian ellenezzük a lépésüket. Mindazok a futballisták, akik pályára lépnek a sorozatban, nem tehetik majd meg ugyanezt a nemzeti csapatukban. Az összes szövetség egyetért ezzel.”

Ceferin nem tagadta, leginkább a Juventus első emberének, Andrea Agnellinek ténykedésében (aki az európai klubokat tömörítő szervezetben betöltött elnöki posztjáról mondott le, hogy az ESL alelnökévé avanzsáljon) és Ed Woodward, a Manchester United ügyvezető alelnökének tettében csalódott leginkább:

Még sosem láttam ilyen embereket. Elárultak. Woodward mindvégig támogatta a Bajnokok Ligája körüli fejlesztéseket, most pedig nevét adja ehhez. Agnelli pedig az, aki a leginkább cserben hagyott, aki a legtöbbet hazudott.

– fűzte hozzá a szlovén sportdiplomata.

Korábban egyébként a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) is elítélte a szuperliga koncepcióját. Az UEFA-val együtt kiltásába helyezték, hogy a nagy tornákról is kitiltanák azokat a játékosokat, akik szerepelnek a szuperligában, de a nemzeti bajnokságokból és az európai kupákból is száműznék a renitens csapatokat.

Mint korábban már megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország is kiáll a szövetségek véleménye mellett.

„Magyarország meggyőződése, hogy a világ legnagyszerűbb játékának szépségét és emelkedettségét éppen az adja, hogy ez a sportág mindenkié, és nem sajátíthatják ki maguk számára a leggazdagabbak” – mondta a kormányfő.

De nem ő az egyetlen vezető, aki megszólalt a témában. Emmanuel Macron francia elnök például üdvözölte, hogy a francia klubok visszautasították az ESL-ben való szereplés lehetőségét.

Boris Johnson brit miniszterelnök elég keményen fogalmazott a Twitteren: „Egy ilyen szuperliga létrejötte károsan hathat a futballra. A klubok nem hagyhatják figyelmen kívül a szurkolóikat, nem dönthetnek anélkül, hogy mérlegelnék a döntés közösségi hatásait. Az alapítók válasszal tartoznak a drukkereiknek.”

Plans for a European Super League would be very damaging for football and we support football authorities in taking action.

They would strike at the heart of the domestic game, and will concern fans across the country. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 18, 2021